Esta pandemia se va a resolver sólo si todos participamos y ponemos de nuestra parte: Héctor Astudillo

Acapulco, Gro., 17 de mayo de 2020.- ’Esta pandemia no se va a resolver por decreto, se va a resolver porque cada quien ponga parte de lo que nos corresponde colocar’, enfatizó el gobernador Héctor Astudillo Flores, durante su mensaje diario a través de las redes sociales.

En un contundente llamado, el mandatario estatal dijo que este es un tema que requiere de la colaboración de todos, pues sólo de esta manera se podrá salir avante.

Por ello, expresó su preocupación ante el aumento de la movilidad que se ha registrado en los últimos días en municipios como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Tlapa. Esto ha impactado de manera negativa, de tal modo que en los últimos 12 días se tiene registro de 425 casos acumulados y en los últimos 38, 107 defunciones.

De igual manera, el Ejecutivo guerrerense indicó que ’si solamente el gobierno va a hacer cosas, pues entonces el gobierno se va a quedar con una gran impotencia y no va a ser capaz de resolver todo lo que se tiene que resolver. Porque estamos frente a un asunto que tiene que ver con una enfermedad, que para enfrentarla, por principio, hay que evitar tener contagio y para evitar tener contagio, lo que se debe de hacer es quedarse, guardarse con la familia, cuidar a los adultos mayores’.

Cabe destacar que de acuerdo a los datos aportados por la Secretaría de Salud estatal, en Guerrero hay 412 camas destinadas para la atención al COVID-19, de las cuales 171 están ocupadas, es decir un 42%, siendo los dos hospitales generales de Acapulco, el de Chilpancingo y el de Iguala, los que registran mayor ocupación.

Por eso, precisó: ’En mi carácter de guerrerense, de su paisano, pero también de gobernador, yo les quiero volver a hacer un llamado, quédense en casa, hagamos un esfuerzo’.

Durante la transmisión de este domingo, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos detalló que en Guerrero suman 805 casos positivos y 112 defunciones. Con ello el estado se ubica en el lugar 19 a nivel nacional en cuanto a incidencia y en el 15 por número de casos.

En este tema, Astudillo Flores apuntó que a pesar de que Guerrero cuenta con 12 municipios denominados como ’de la esperanza’, por no tener contagios ni vecindad, en la entidad se mantendrán las acciones de Sana Distancia y Quédate en Casa.

De manera específica señaló que de esos 12 hay dos que tienen vecindad con municipios de Oaxaca que sí tienen contagio, por lo que se reduce a 10 los ayuntamientos libres de este padecimiento.

Explicó que en el tema de la Minería y Construcción, se reiniciarán labores hasta el 1 de junio y reiteró que hasta la fecha no hay condiciones para un regreso a clases.

Para concluir la transmisión, el gobernador contestó algunas dudas de la población.