¿Está rota la relación AMLO-Biden?

Tras la visita, hace unos días, de Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense, Donald Trump, muchos pidieron que también se reuniera con el candidato opositor, del Partido Demócrata, Joe Biden. Sin embargo, no ocurrió.



En el manejo internacional, es muy importante la sensibilidad política. Sin errores que puedan provocar daño a la economía nacional y, en general, a los intereses nacionales.



Biden estuvo en México, en su calidad de vicepresidente de Estados Unidos, en el gobierno de Barack Obama, el 5 de marzo de 2012. Se reunió con los candidatos presidenciales Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota, en el hotel Four Seasons en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.



El primero en llegar a la reunión fue López Obrador, en aquel entonces abanderado del PRD, Después Peña Nieto del PRI y Josefina por el PAN. No invitaron a Gabriel Quadri, del Panal. Oficialmente, la embajada de Estados dijo que la visita fue de ’cortesía, ya que lo hizo también al entonces presidente Felipe Calderón.



Sin embargo, el centro de la atención fue la visita de López Obrador. En las fotos que se tomaron se le veía con un lenguaje corporal de desconfianza, pero amigable. Los temas que se tocaron fueron la relación entre ambas naciones y, especialmente, la migración. Claro, no se ofrecieron compromisos, pero la reunión fue cordial, como comenta el senador Héctor Vasconcelos, en aquel entonces el especialista en relaciones exteriores, ex embajador, del candidato perredista.



Vasconcelos es ahora presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República.



Pero, lo importante es analizar los intereses de Biden, quien ahora supera en las encuestas al presidente republicanos Donald Trump.



Como senador Joe Biden, le gusta ponerse duro con México, llamándolo una ’otrora democracia’ con un ’sistema corrupto’ responsable por la inmigración ilegal y los problemas de drogas en los Estados Unidos.



Biden, demócrata por Delaware, ha comentado que en las primarias preelectorales, que después lo impulsaron a la candidatura presidencial, ante más de 230 miembros del Club Rotario de Columbia, sobre los temas de migración, su interés en la migración y cómo frenar el número de indocumentados.



El senador Biden, favorece endurecer la frontera entre México y los Estados Unidos con bardas, de manera similar a Trump. Para él la inmigración es empujada por dinero que pueden generar al norte del Río Bravo, con un México de bajos salarios.



Abundó que México es un país que es una otrora democracia en donde ellos tienen la mayor disparidad en (la distribución de) la riqueza.



En materia comercial, está satisfecho con el acuerdo de Libre Comercio que entró en vigor a principios de este julio. Se estima que regresaría, en caso de que gane la presidencia de Estados Unidos, el proceso de negociación del Acuerdo Transpacífico, que derrumbó Trump, y en que el gobierno de Peña Nieto, apostó para incrementar el abanico de inversiones en la zona Asia Pacífico.



Aunque queda claro que no le gustó nada la visita de López Obrador a la Casa Blanca, sin acudir a una reunión con él, como político experimentado, estima que fue una reunión protocolaria y en momentos preelectorales. Todo es diplomacia y de ello aprendió mucho el ahora candidato demócrata, en su paso por la vicepresidencia al lado de Obama.



Biden le pondría fin a la política de Protocolos de Protección de Migración del gobierno de Trump, también conocida como el programa ’Quédate en México’, que les exige a los solicitantes de asilo esperar sus audiencias judiciales en suelo mexicano., lo que beneficia a nuestro país.



También se comprometió a defender el programa Acción Diferida para los Llegados en la infancia y revisar el Estatus de Protección Temporal.



En el ámbito sustentable, dijo que su gobierno no firmaría tratados de comercio ’sin ambientalistas en la mesa’. Su apoyo al T-MEC, se enfoca a ’la gran mayoría del movimiento laboral lo apoyó’.



Los claroscuros de una relación que, como ocurrió en el segundo año del gobierno de Peña Nieto, se apoyó la candidatura de Donald Trump; una apuesta de Luis Videgaray.



En las diferencias está la ganancia de México, en la contienda electoral estadounidense que se definirá el martes 8 de noviembre de este año.



PODEROSOS CABALLEROS



SECTOR INMOBILIARIO: La desaceleración de la economía mexicana y del mundo, dio un fuerte golpe al sector inmobiliario. Las propiedades en venta y renta, fundamentalmente en el área oficinas y parques industriales se cayeron un 45%, producto de la disminución del ritmo económico, por la pandemia. Pero, un factor que agudiza esa crisis en los tiempos de Covid, es la postura del gobierno que no estimula al sector y crear, a través de medidas de los legisladores de Morena, del gobierno, de crear incertidumbre entre los inversionistas. Las pérdidas en el sector, estiman desarrolladores inmobiliarios que encabeza Eduardo Téllez K, son del orden de los 685 millones de pesos, pero el freno de la inversión de 756 millones de dólares. En el área de renta de inmuebles, las cosas empeoran en el ramo de oficinas. En el sector habitacional, los precios de las casa y departamentos a la venta, cayeron un 17%. Muchos propietarios quieren vender en dólares, pero nadie quiere comprar ahora. Una crisis insalvable para los próximos 2 o 3 años, que en podrá verse una ligera recuperación del sector.



RESPONSABILIDAD SOCIAL



VIVA AEROBUS: La aerolínea Viva Aerobus, que preside Juan Carlos Zuazua, en un vuelo humanitario transportó más de 200 mil cubrebocas donados por Fundación Airbus a la Cruz Roja Mexicana, que preside Fernando Suinaga, desde Toulouse, Francia a Monterrey, México. El vuelo fue de Toulouse – Blagnac, Francia, con escalas en las ciudades de Keflavík, Islandia y Bangor, Estados Unidos, para aterrizar en Monterrey.







