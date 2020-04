Esta semana se dispersarán fondos para apoyar a pequeños comerciantes, parte del plan económico ante contingencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta semana se dispersarán fondos para a poyar a dueños de establecimientos comerciales y pequeños negocios, como parte del plan económico ante la contingencia por la pandemia del coronavirus covid-19.



En conferencia de prensa matutina indicó que serán las pequeñas empresas las que comiencen a recibir este crédito de 25 mil pesos y estimó que a finales de mayo serán 2 millones los créditos entregados a pequeñas empresas familiares del sector formal y e informal.



De acuerdo con López Obrador, el apoyo que se buscará que sea entregado de manera electrónica ara que las personas no salgan al banco y en esta semana se tendrá mínimo 1 millón de personas seleccionadas para recibir el dinero.



"El paso siguiente va a ser la dispersión de los fondos, que por la cuarentena, vamos a procurar que se hagan por la vía de bancos de manera electrónica a cuentas que tengan los beneficiarios o sistemas de entrega no personal que no tengan que asistir a sucursales bancarias para empezar desde ahora a dispersar y posteriormente cuando empiece la declinación de la epidemia cuando baje la fase más difícil que se pueda asistir a las sucursales".



LLAMADO A HACER CASO A LOS EXPERTOS



El Presidente hizo un llamado a la población a hacer caso a las recomendaciones de los especialistas respecto a la forma de hacer frente a la pandemia y pidió actuar con responsabilidad en esta contingencia.



"Aprovecho para pedirle a la gente que sigamos actuando de manera responsable que se le siga haciendo caso a los especialistas a los médicos a los científicos. Hugo López-Gatell (subsecretario de salud) es un especialista de primer orden y además respaldado por un grupo de científicos ¿Ustedes creen que yo les dejaría la conducción del combate al coronavirus si no fuesen expertos, especialistas?", expresó.



EU ENTREGARÁ ESTA SEMANA 200 VENTILADORES PARA COVID-19



El Presidente informó que esta semana llegarán 200 ventiladores para atender a pacientes con covid-19; insumos adquiridos a Estados Unidos y país con el que aseguró no se ha cerrado la compra-venta y serán mil los ventiladores que llegarán.



"Nos van a entregar mil, 200 aproximado por semana y ya en esta semana entran los primeros 200 además, México no tiene ninguna restricción para poder comprar en Estados Unidos porque ellos cerraron su Mercado de equipos médicos e hicieron en el caso de México y Canadá la excepción", comentó.



MÁS DE 4 MIL TRABAJADORES DE LA SALUD HAN SIDO CONTRATADOS



El Presidente anunció que se han contratado más de 4 mil trabajadores del sector salud para atender a pacientes con coronavirus, pero enfatizó que hacen falta más "porque es un problema estructural".



El mandatario Federal, comentó que a pesar de la contingencia en el país, la delincuencia no cesa y los homicidios continúan registrándose, por lo que llamó a las bandas delictivas a frenar sus actos.



"Estamos atendiendo lo del coronavirus pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios, ni siquiera porque existe esta situación se han calmado".



El avión presidencial TP01 "José María Morelos y Pavón", que desde diciembre de 2018 está en Estados Unidos, regresará a México luego de no haber sido vendida y posteriormente fue puesta en rifa a través de la Lotería Nacional.



"Va a regresar el avión presidencial ya tengo la fecha va a llegar, me decía el general Luis Cresencio Sandoval (secretario de la Defensa Nacional) que llegaba en 15 días a finales de mes", informó el Presidente.



LA REUNIÓN CON DONALD TRUMP ES PARA AGRADECER SU APOYO ANTE CORONAVIRUS



Tras una posible reunión con el presidente estadunidense Donald Trump, López Obrador dijo que viajaría a Estados Unidos para agradecerle su apoyo y solidaridad en el combate a la pandemia por el covid-19, así como por el acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



"En el caso de la posible reunión con Trump sería para agradecer por su apoyo en estos momentos difíciles para ellos y nosotros. Hace poco se portó bien cuando nos estaban obligando a reducir producción petrolera. El propósito de la visita a Estados Unidos sería agradecerle pero también si podemos implementar llevar a la práctica que entre en función el T-MEC para junio o julio de eso va a depender.