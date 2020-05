Esta será la semana más complicadas del Covid-19. —Astudillo lamenta la situación tan grave de Iguala y le refrenda todo su apoyo. —Se mantiene en constante aumento el número de contagios y fallecimientos.



Esta semana, que cierra el 10 de mayo ’Día de la Madre’ será la más complicada en cuanto al avance de la enfermedad del Covid-19, por lo que representa la posibilidad de que el contagio se eleve en forma grave, lo mismo que los fallecimientos que habrá de provocar, especialmente entre los grupos de población más vulnerable, los mayores de 65 años y los que padecen otras enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad.

Desafortunadamente, no toda la gente está suficientemente consciente del problema que representa esta epidemia a nivel local, lo que se advierte en el hecho de que no toman las precauciones ni observan las medidas adecuadas de protección que han señalado las autoridades de salud, porque creen que se está exagerando en el tamaño del problema, lo que hace que las posibilidades de contagio y de aumento del problema de salud se extienda más y alcance niveles de alta preocupación porque puede provocar un aumento desmedido de los contagios y las muertes.

Ante esta situación, el gobernador Héctor Astudillo ha insistido diariamente en todos los foros y los medios posibles, que la gente debe tomar conciencia de la grave situación que se representa esta epidemia, por lo que deben extremar las precauciones, especialmente por lo que hace a no salir a las calles, más que en los casos de verdadera necesidad, además de usar cubre bocas, el gel anticontaminante y evitar las reuniones de más de dos o tres personas, porque el contacto entre más personas representa el mayor riesgo en este momento.

LAMENTABLE LA SITUACIÓN QUE ENFRENTA IGUALA; ASTUDILLO LE OFRECE EL MAYOR APOYO. —Un caso especialmente grave es el que enfrenta Iguala, donde el alcalde Antonio Jaime no encuentra la forma de enfrentar el grave problema que se da en esa ciudad, la principal de la Región Norte del estado, donde advirtió que los casos están ’desbordados e incontrolables’, además de que el hospital donde atienden a los enfermos ’está colapsado’, porque no tiene capacidad para enfrentar el enorme problema que le ha planteado la terrible situación que enfrenta.

Ante esa situación de una de las ciudades más importantes de la entidad, el gobernador Astudillo Flores afirmó que se le dará todo el apoyo necesario.

Sin embargo, en buena medida el caso le corresponde también al gobierno federal, que es el que está a cargo de manejar y aplicar la estrategia a nivel nacional, para controlar y tratar de superar esta epidemia, convertida en pandemia, ya que se ha extendido a la mayor parte de las naciones del mundo.

Otro problema que ha surgido es que en Iguala como en Taxco, los médicos y el personal operativo de los hospitales se quejan de que no han recibido los insumos necesarios para hacer su trabajo, en momentos tan complicados como los actuales, por lo que el mandatario HAF se mostró extrañado, ya que ha hecho varios envíos de ese equipo a los hospitales que ahora lo reclaman, por lo que planteó que será necesario hacer una revisión y hasta una investigación, para determinar qué ha sucedido con ese equipo que reclama el personal médico y que debería haber llegado a quienes los necesitan.

Habría que ver si el material enviado era suficiente o se ha consumido en tiempo muy breve, aunque también cabe la posibilidad de que algunos vivales hayan decidido resguardar parte del material para usarlo como una aportación personal y no del gobierno estatal, para cuando haya que reclamar favores y apoyos, ya que está en puerta una nueva elección, que habrá de arrancar en cuatro meses más.

SE MANTIENE EN CONSTANTE AUMENTO EL NÚMERO DE CONTAGIOS Y DE FALLECIMIENTOS. —Es evidente que en estos momentos Guerrero se encuentran en la tendencia creciente del Covid-19, que es como se ha denominado la enfermedad que provoca el coronavirus, y esa tendencia negativa, de mayores daños es la que se mantiene muy vigente esta semana y la siguiente.

Para este lunes, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que se tienen 353 casos positivos de COVID-19 concentrados en 30 municipios, 140 sospechosos, 52 defunciones, así como 109 personas recuperadas, además hay 644 negativos, lo cual representa que los casos positivos aumentaron en 25 días en un 620 por ciento y un 940 por ciento las defunciones.

Es evidente, pues, que el panorama no es nada alentador, pues presagia que en las dos semanas venideras, señaladas como el pico del problema, las cifras pueden resultar alarmantes.

Hay que evitar ser parte de esa estadística de contagiados y fallecidos y la mejor forma de hacerlo es quedarse en casa y no ignorar las recomendaciones de evitar reuniones de muchas personas, especialmente porque viene el 10 de mayo, una de las fachas más socorridas por los mexicanos, por el ’Día de la Madre’, cuando mucho se acostumbran las reuniones familiares festivas, con buena comida y amplia bebida, que pueden derivar en un contagio familiar que involucre a la madre y a otros familiares mayores y de mediana edad con problemas de enfermedades que ayudan a agravar la situación, hasta hacerla mortal.

Mejor evitar los festejos en este año para que para el 2021 puedan estar juntos la mayoría de los integrantes de la familia y no sólo los que logren sobrevivir en esta ocasión al descuidar las precauciones y la vigilancia de esta epidemia mortal, que puede provocar muchas muertes más.

[email protected]

[email protected]