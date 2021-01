¿Está Trump realmente frente a su impeachment fast-track?

Vivimos tiempos inéditos. Quizá hoy no todo sea posible, pero sí lo son muchas cosas que hace poco no lo eran. No es trabalenguas, es una descripción de la realidad. Nuestra realidad. Ni modo, el mundo cambia.



Y en este contexto el proceso de destitución de Donald Trump avanza vertiginoso. A los acontecimientos del asalto lanzado por él al Capitolio el miércoles 6 de enero, hace apenas una semana, siguió la exigencia de su cese inmediato.



Para muchos esto pareció una locura. Absurdo. Trump, dijeron quienes pensaron esto, dejaría el cargo en los siguientes 14 días.



Pero para quienes visualizaron y exigieron su salida inmediata aquello era más profundo.



Al lanzar su embestida, Trump no sólo había atentado contra el Capitolio, es decir contra el Congreso (senadores y diputados en pleno), sino contra la democracia y el sistema institucional de EU. Su imagen, su unidad interna y su predominancia en el mundo. Su historia y valores.



Pero no es todo. Trump, se sabe, ha dicho que volverá a lanzarse por la presidencia dentro de 4 años. Y afirma que si los republicanos no lo apoyan, él, con base en sus 74,2 millones de votos (el 46,8% del total), irá a crear otro partido y romper así un sistema electoral bipartidista que ha operado sin mayores conflictos desde 1787.



La evidente atracción que ejerce Trump en un segmento tan importante de la sociedad norteamericana, sumada a sus intenciones, representa el mayor peligro en estos momentos no sólo para el futuro de Estados Unidos, sino para el mundo entero.



Esto es que lo que está detrás del fulminante proceso legislativo para la deposición inmediata de Trump que lo invalidaría para presentarse a cargos de elección alguna en el futuro.



Así, ayer la Cámara de Representantes (diputados) aprobó por mayoría demócrata y 10 votos republicanos para el impeachment de Trump. Y ayer mismo Nancy Pelosi, la presidenta de los representantes fue a entregar el expediente al Senado, cámara que tiene a partir de eso 12 horas para convocar a sesión y proseguir con el procedimiento.



La mayoría de los analistas y políticos de EU y del mundo ven pocas posibilidades de que un Senado con mayoría republicana dé curso a esta deposición.



Pero además de todo lo que indicamos antes, respecto a lo que hace peligroso a Trump para EU y el mundo, está un dato: la dirigencia del Partido Republicano dejó libre el voto de sus representantes en el proceso de ayer. Por eso, 10 representantes (diputados) republicanos hicieron posible que el impeachment contra Trump fuese aprobado en esa cámara.



Los republicanos que votaron a favor de deponer a Trump de inmediato fueron: Liz Cheney, Jaime Herrera Beutler, John Katko, Adam Kinzinger, Fred Upton, Dan Newhouse, Peter Meijer, Anthony González, David Valadao y Tom Rice. Así se logró que este impeachment sea el de mayor participación bipartidista de la historia de EU.



Otro dato importante es que Mitch McConnell, líder de los senadores republicanos, en cuyas manos está ahora el proceso de correr a Trump de la Presidencia, ya adelantó ’que él no se opone al impeachment’. Aunque aclaró que no es partidario de hacerlo de inmediato.



Lo importante es que él está a favor.



Si esto no es un mensaje o línea a sus correligionarios pues no sé qué es.



¿Toma de Biden, con riesgo de violencia?



La respuesta está en la presencia de miles de elementos de la Guardia Nacional resguardando al Capitolio. Tantos que parece una toma militar.



Otra respuesta está en las restricciones impuestas ya en Washington DC, con toques de queda. Y ya está anunciado que Airbnb y otras plataformas y aplicaciones de renta de habitaciones han suspendido sus alquileres en la capital norteamericana hasta después de la toma de Biden. Uber tampoco dará servicio ese día. Además se sabe que las autoridades van a suspender el miércoles 20 todos los recorridos del transporte público.



Todo eso porque, los servicios de inteligencia estadounidenses han detectado la intención de grupos armados ultras protrumpistas de concentrarse en Washington a fin de armar líos durante la toma de posesión, que deberá realizarse hacia las 11 de la mañana en la cara del Capitolio que da a la gran explanada, donde además del Obelisco, se encuentran la Casa Blanca y el gran monumento a Abraham Lincoln.



En fin, tiempos inéditos estos…



Y, mientras, México con AMLO



Acá las cosas no están mejor. Por si alguien lo duda deberá ver el twitt de Ricardo Monreal de ayer en donde acusó a los partidos de la oposición de orquestar una ’embestida frontal’ contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Una embestida que ha detectado ’viene directamente de los extremos políticos y económicos que en el pasado se mantuvieron distanciados y que ahora se unen contra un solo objetivo: (atacar) al Presidente’.



El zacatecano afirma que este embate nunca se había dado en los niveles de hoy contra ningún otro mandatario.



’… todo por el cambio de régimen’, asegura.



Esto ocurre, agregó, cuando la pandemia, la crisis económica y social nos debiera llevar a caminar unidos para enfrentar y superar todo eso, sin lucrar ni perseguir beneficios electorales.



¿Cómo la ve?



¿Y qué cree? AMLO quiere también desaparecer Turismo



Al ya de por sí muy cuestionado intento por desaparecer a los organismos autónomos los panistas y otros han encontrado que el presidente Andrés Manuel López Obrador también quiere desaparecer a la Secretaría de Turismo.



Su idea, dicen, es que dentro del proceso legislativo para que los organismos autónomos sean absorbidos por las diferentes secretarías, Turismo pase a ser una subsecretaría o departamento de la Secretaría de Economía.



Como lo era por allá en tiempos de Díaz Ordaz o Echeverría.



Sin embargo, ahora la actividad turística en México representa una de las mayores inversiones nacionales y extranjeras directas de miles de millones de dólares y de las cuales dependen millones de empleos y la aportación del 8.7% al PIB.



Desaparecer a la Secretaría de Turismo de la cual dependen miles y miles de trámites y permisos, estudios de inversión, impulso de desarrollos sería dar un golpe que afectaría gravemente el futuro de México.



Por ello los panistas exigieron a través de su senadora Guadalupe Saldaña mesura a AMLO en sus intenciones de realizar esta absorción administrativa.



Indicaron que la situación de los mercados financieros internacionales y las medidas para contrarrestar la pandemia por Covid-19, serán decisivos en la recuperación de la actividad turística mundial, y obviamente en la de México.



Ello requiere de una Secretaría de Turismo fortalecida con equipo humano técnico y capacidad presupuestal altamente consolidado y capacitado, precisó.



’Es comprensible la preocupación que han externado organismos y asociaciones del ramo turístico ante la posibilidad de que dicha dependencia desaparezca y eso sería irracional’, advirtió la panista.



La preocupación no sólo se manifiesta en el ámbito empresarial hotelero o restaurantero, sino que inquieta a gran parte de la población porque impactaría la vida familiar de quienes tienen contacto directo con el servicio a clientes, que van desde el taxi en el aeropuerto, meseros y la venta de artesanías, ya sea en un establecimiento formal e incluso como ambulantes.



’Desde la Comisión de Turismo criticamos con severidad la extinción del Consejo de Promoción Turística. El tiempo nos dio la razón:



’¿Dónde están ahora esos recursos? ¿Qué beneficio obtuvo la población con el ahorro que se supone representaría la medida?



’A mediados del año pasado se eliminó la Subsecretaría de Planeación de la Sectur, el anuncio también hablaba de austeridad y ahorro, el mismo y repetido discurso’, afirmó.



Ahora van por la Secretaría de Turismo completa.



Ufff!!! y reuffff!!!



