Esta última semana de la Jornada Nacional de Sana Distancia se definirá el camino a seguir para transitar a la nueva normalidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó, en su conferencia de prensa, que en esta última semana de la Jornada Nacional de Sana Distancia se definirá el camino a seguir para transitar hacia la nueva normalidad en rubros como regreso a clases, reactivación de la economía, así como esparcimiento y actividades deportivas.



El Ejecutivo señaló, de acuerdo con las proyecciones que tiene su gobierno ’ya vamos de salida’ de la etapa más crítica de la pandemia, por ello, llamó a los ciudadanos a no relajar las medidas de prevención.



’Vamos a seguirnos preparando para el reinicio de las actividades productivas, impulsar la actividad económica con cuidado para que no tengamos problemas posteriores, siempre apegados a los protocolos de salud, pero ya se va a ir abriendo el país a la industria de la construcción.



Asimismo a las actividades mineras, a la industria automotriz que está vinculada a Estados Unidos a Canadá y desde luego lo que tiene que ver con el esparcimiento la actividad deportiva, el regreso poco a poco a la nueva normalidad, eso lo vamos a ir definiendo en esta semana’, dijo.



El Presidente detalló que en esta semana se dará a conocer la posibilidad de que en algunas regiones del país los estudiantes puedan regresar a clases pero se tendrá que llegar a un acuerdo con padres de familia y autoridades locales.



El Mandatario envió su pésame a los familiares de personas fallecidas por covid-19. ’Ya nada más es esta semana y agradecerle mucho como siempre a la gente por su buen comportamiento.



También nuestro pésame a familiares de víctimas de la pandemia, nuestro abrazo a los enfermos’, agregó.



RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS AUMENTÓ 2.6 POR CIENTO



El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la recaudación fiscal aumento alrededor de 100 mil millones de pesos, de enero a mayo, con respecto al mismo periodo de 2019, lo que calificó como un ’milagro’ ante la pandemia de coronavirus y su consecuente crisis económica.



Agradeció a la ciudadanía que cumple con sus obligaciones y paga sus impuestos.



"Es un milagro, tenemos un aumento en la recaudación con relación al año pasado del orden del 3 por ciento, creo que poco menos 2.5 al 3 por ciento, ¿qué significa? Que, en comparación con enero y mayo del año pasado.



El presiente afirmó, pesar del coronavirus, tenemos 100 mil millones de pesos más de recaudación, hasta el viernes", del Servicio de Administración Tributaria (SAT) hasta el 22 de mayo, el total de ingresos de enero a mayo fue de un billón 6757 mil pesos, equivalente al 2.6 por ciento de aumento con respecto al año pasado.



"La gente nos está ayudando porque a pesar de la crisis están pagando sus contribuciones y termino con esto, los que no pagaban ya están pagando porque ya cambiaron las reglas, ya saben que no hay condonaciones, ya no hay agarradera que funcione ya no hay influyentismo y grandes corporaciones están pagando".



El Impuesto sobre la Renta (ISR) también aumentó sus recaudaciones en un 1.2 por ciento, mientras que el IVA lo hizo en un 6.2 por ciento. Los ingresos tributarios aumentaron un 2.2 por ciento real.



Sin embargo, el presidente no descarta la posibilidad de que las cifras disminuyan debido al confinamiento.