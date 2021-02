Establece Gobierno de Coacalco el tratamiento de residuos de pacientes Covid

Como parte de la estrategia para hacer frente a la pandemia de Covid-19, el Gobierno de Coacalco integró en el Bando Municipal 2021 el Artículo en el que se establece el tratamiento de residuos de los pacientes de Covid.



El Presidente Municipal, Darwin Eslava, destacó que desde el inicio de la contingencia sanitaria se han implementado distintas acciones para mitigar riesgos en territorio local, por lo que con la adición del Artículo 87 se fortalece la protección tanto de ciudadanos en general como de servidores públicos.



Detalló que el objetivo de esta iniciativa es evitar posibles contagios a través de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, cumpliendo así la Norma Técnica Estatal Ambiental Emergente NTEAE002-SeMAGEM-RS-2021, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México.



Derivado de este Artículo, los residuos sanitarios y residuos COVID-19 generados dentro del territorio municipal, deberán ser divididos para su entrega al servicio de recolección y transporte de los mismos.



En el rubro de residuos sanitarios se encuentran: pañales, cepillos de dientes, toallas sanitarias, chicles, papel higiénico, toallitas húmedas y desechables, bastoncillos de algodón, guantes desechables, colillas de cigarro, cubrebocas o mascarillas y otros que no puedan ser reciclables o composteables.



En tanto que los Residuos Covid-19 son los generados por un hogar u organización no hospitalaria donde resida una o más personas contagiadas, así como todos los residuos sólidos urbanos generados por los aeropuertos y terminales de pasajeros, marítimas o terrestres.



De acuerdo a esta disposición, los Residuos Sanitarios deberán almacenarse en bolsas perfectamente selladas y mantenerse aisladas en una cuarentena mínima de cinco días, recomendando que las bolsas sean marcadas con la leyenda ’sanitarios no reciclables’. Es importante que antes de cerrar las bolsas, los residuos sean rociados con solución clorada.



En tanto, para realizar la correcta disposición de los cubrebocas, mascarillas, caretas, protectores faciales y guantes desechables usados, se deberán utilizar tijeras o algún otro objeto que garantice la inutilización de los mismos; colocando los restos en una bolsa de plástico asignada a los Residuos Sanitarios No Reciclables.



Respecto a la separación de los Residuos Covid-19, éstos deberán ser colocados en una bolsa y rociados cuidadosamente con la solución clorada para minimizar la posibilidad de contagio al manejarlos.



Para su almacenamiento se recomienda usar al menos dos bolsas, una dentro de la otra, la bolsa exterior deberá cerrarse herméticamente e identificarse de forma externa y clara con la leyenda

’Residuos Covid-19’ y aislarse en un recinto alejado y debidamente ventilado hasta que sean recolectados.



