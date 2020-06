Establece gobierno de La Paz medidas de prevencion por COVID-19 en tianguis y mercados

● Se anuncian medidas para que tianguis y mercados de la demarcación puedan operar sin ser factor de riesgo de contagio

● Se iniciará el proceso de regulación del comercio

Durante la transmisión ’La Presidenta Informa’ del pasado lunes 15 de junio, que se realiza a través de la página ficial de Facebook del Gobierno Municipal de La Paz, la Alcaldesa, Olga Medina Serrano, anunció la implementación de medidas de prevención de contagio de COVID-19, así como de regulación para mercados y tianguis de la localidad.

Explicó que el municipio de La Paz continúa en semáforo rojo de la emergencia sanitaria mundial, por lo que hizo un llamado a la sociedad para acatar las medidas establecidas por los gobiernos federal y estatal. o

Sin embargo manifestó que preocupados por la economía de los comerciantes de La Paz, su gobierno ha buscado evitar la suspensión de actividades de manera total, por ello anunció que a partir de este día todos los comercios establecidos en mercados así como el comercio informal deberá acatar las siguientes medidas.

Para los comercios instalados al interior de los mercados del municipio de La Paz deberán:

● Podrán abrir un 10% de los locales no dedicados a la venta de artículos considerados esenciales, rotándose a lo largo de la semana.

● La venta de alimentos será únicamente para llevar.

● Se les pide evitar aglomeraciones, dando acceso únicamente a 1 persona por familia y no permitir el acceso a niños ni a personas de la tercera edad.

● Deberán mantener las medidas de higiene y sana distancia e implementar el uso de cubrebocas y gel antibacterial en todos los establecimientos.

● Serán responsables de sanitizar a diario las instalaciones.

● Deberán establecer contratos para el servicio de agua potable.

● La recolección de basura únicamente podrá ser hecha por personal de la Dirección de Servicios Públicos del Gobierno Municipal.

● Se les invita a ponerse al corriente con el pago de la cédula de funcionamiento.

En relación al comercio informal establecido en tianguis, las medidas son:

● La instalación de todos los tianguis del municipio se hará respetando una distancia mínima de 3 metros entre cada puesto. Para lograrlo, los comerciantes deberán rotarse, ya que no será posible que se instalen todos al mismo tiempo.

● No se venderán alimentos preparados en la vía pública.

● No se venderán bebidas alcohólicas.

● Los puestos deberán agruparse por giros.

● Todos aquellos puestos que comercializan productos perecederos o mercancía lista para el consumo humano, deberán realizar la exhibición de sus productos mediante el uso de vitrinas a fin de evitar la contaminación de los mismos.

● Se deberá implementar el uso de cubrebocas y desinfectante en todos los puestos.

● No se podrán estacionar vehículos en los alrededores de los tianguis.

● La recolección de basura deberá hacerse únicamente con personal del Ayuntamiento.

● El tianguis de la calle Hidalgo únicamente podrá operar los días domingo, como originalmente se hacía.

La Presidenta Olga Medina refrendó su compromiso por mantener las actividades económicas de La Paz y solicitó a este sector, la civilidad para acatar las medidas preventivas con el único fin, de frenar la creciente cifra de contagios de covid-19.

Además indicó que de la mano con estas acciones se iniciará el proceso de regulación del comercio, con lo que se busca disminuir actos de corrupción, cobros indebidos, evasión de impuestos y recuperar la movilidad en el municipio.