Establecimientos deben reactivar medidas de prevención ante caso de Covid-19 en Marquelia

Marquelia, gro. Junio 23, 2020.-Después de que el Gobierno Estatal reconoció el primer caso positivo de Covid-19 en Marquelia, pobladores de la cabecera municipal piden a las autoridades que sancionen a los establecimientos que no acaten las medidas de prevención.



’Ya no están llevando a cabo las medidas de prevención, hay establecimientos que ya no tienen los recipientes con agua y jabón, los trabajadores no usan el cubre bocas, han relajado las medidas de prevención’, expresaron.



Hacen el llamado a las autoridades municipales para sancionar a los establecimientos que no apliquen las medidas de prevención. ’Un poco tarde, pero las autoridades deben sancionar a quienes no hagan caso, ya tenemos un caso positivo, y si no nos ponemos las pilas, en Marquelia habrá muchos casos’.



Piden que quien no quiera sanitizarse no entre al municipio. ’Entra mucha gente de Las Salinas, Copala, y San Luis Acatlán, quien no quiera sanitizarce que no entre a Marquelia’.



La ruta Marquelia-Acapulco se debe cancelar. ’Esa ruta desde cuando tuvo que ser suspendida, ahorita la Dirección de Tránsito Municipal debe exigir que esa ruta sea suspendida, mientras que la ruta Marquelia-Ometepec y Marquelia-San Luis Acatlán deben de disminuir, porque todos los taxistas están en la base uno o dos taxis, y no llevar los 5 pasajes’.



Ambos mercados deben trabajar hasta una cierta hora, proponen. ’Son lugares donde se aglutina la gente, deben trabajar hasta una cierta hora, ahí la Dirección de Comercio y el regidor de comercio deben tomar una decisión’.



Establecimientos no esenciales deben cerrar. ’Es momento de entrar en razón y hacer lo que nos digan las autoridades de los tres ordenes de gobierno, los establecimientos no esenciales deben de cerrar a la voz de ya, y aquí las autoridades municipales debe poner mano dura de lo contrario habrá muchos casos de Covid-19 esto ya no es cosa de juego’.

Fuente: elfarodelacostachica