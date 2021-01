Estado de México registró alza histórica en feminicidios y extorsión al cerrar 2020

Retomado de Milenio

ABADIEL MARTÍNEZ

Toluca / 20.01.2021 10:51:42

A pesar de que la incidencia delictiva de alto impacto tuvo un decremento de 16 por ciento en 2020, los delitos de extorsión y feminicidio tuvieron incrementos históricos que no se habían visto en el Estado de México, esto, según los últimos datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



De acuerdo con reportes entregados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a la federación, 2020 cerró con 341 mil 277 carpetas de investigación, siendo la entidad con más incidencia delictiva en todo el país, aunque hubo una disminución de 16 por ciento en delitos de alto impacto.



Sin embargo, 2020 también tuvo las cifras más altas de los últimos años en extorsión y feminicidio, ya que del primer delito se registraron 3 mil 152 víctimas, mientras que en 2019, fueron 2 mil 487, lo cual alertó a las autoridades estatales para atender de manera prioritaria este ilícito, aunque los resultados no fueron positivos.



En tanto feminicidios, 2019 era el año con más casos, pues en esos 12 meses contabilizaron 125 víctimas; no obstante, 2020 superó ese deshonroso récord al llegar a 151 víctimas, ligado a las 16 mil 915 denuncias por violencia familiar y mil 989 de violencia de género.