Estado de México segundo lugar en femenicidios ante la falta de sensibilidad del gobernador Alfredo del Mazo: Olga Medina

La Paz, Mex.-La Presidenta Municipal de la Paz, Olga Medina Serrano, exigió al Gobernador del Estado de México la instalación de una Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género en esta localidad, dijo que ’aunque no existen condiciones para detonar una alerta de género en la demarcación, las víctimas tienen que trasladarse al municipio de Amecameca para poder presentar una denuncia’.

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Medina Serrano, indicó que también es necesario que cada municipio mexiquense cuente con un albergue para la atención de víctimas de maltrato y violencia de género, pues actualmente los seis albergues con los que cuenta la entidad no son suficientes para atender las demandas en un estado considerado como el segundo en feminicidios del país.

’Seis albergues en el estado, imagínense lo enorme que es nuestro estado, 125 municipios, y que haya nada más seis albergues para proteger a la mujer. ¿Eso es ser el Gobernador de las mujeres?

Nuestro estado tiene el segundo lugar en feminicidios, el segundo lugar, si él fuera el gobernador de las mujeres no deberíamos tener tanta violencia en nuestro estado contra las mujeres’ detalló la edil.

En conferencia de prensa, Olga Medina, informó que es necesario que el Gobierno del Estado de México de cumplimiento a los compromisos pactados desde el inicio de su gestión para mejorar la seguridad en La Paz, como la instalación de más de 70 cámaras de video vigilancia adicionales a las 60 que ya operan en el territorio y que de acuerdo a autoridades estatales deberían estar en operación desde el pasado mes de agosto de 2019.

Asimismo informó que el Gobierno Municipal de La Paz pondrá en marcha a partir de este día el Programa de Equidad de Género y Atención a la Violencia Contra las Mujeres, en el cual se contempla la capacitación en la materia para los funcionarios de las diferentes dependencias del municipio, órganos de procuración de justicia (policía y ministerios públicos) y personal de atención ciudadana.

Como parte de su compromiso para mejorar las condiciones de seguridad en la vía pública, informó que se han adquirido y sustituido luminarias dentro de todo el territorio municipal, además se han implementado operativos para retirar automóviles y puestos semifijos abandonados en la vía pública, para erradicar puntos en los que se facilite la comisión de delitos como asaltos o abuso sexual.