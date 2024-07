TLALPAN, Ciudad de México.- Actualmente el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional en tamizaje de Hepatitis C, como resultado de las estrategias del programa para la eliminación de este padecimiento; de 2020 a la fecha se han aplicado 220 mil 583 pruebas, de los cuales solo 0.85 por ciento resultaron reactivos, afirmó la Secretaria de Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera.



Al participar en la 1ª Reunión Nacional de Alto Nivel para la Eliminación de Hepatitis Virales rumbo al 2030, encabezada por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, Ruy López Ridaura, y la Directora General del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, Alethse de la Torre Rosas, presentó las acciones realizadas en la materia.



Destacó que, para alcanzar estos logros, 34 mil 889 médicos fueron capacitados con la impartición del curso ’Actualización en el diagnóstico y manejo temprano de la Hepatitis C: Criterios de referencia en el primer nivel de atención’.



Precisó que en la actualidad se estima que en el Estado de México hay 45 mil 570 personas viviendo con hepatitis C, por lo cual se desarrolla una campaña, avalada por el grupo de trabajo intersectorial y el Servicio Nacional de Salud Pública, para sensibilizar, desde una perspectiva de prevención, a todos los trabajadores de la salud que brindan atención médica y están expuestos a diversos riesgos.



Con lo anterior, detalló que se desarrolla la estrategia para el tamizaje a todo el personal médico y paramédico de las instituciones de salud en el Estado de México, con lo que se busca asegurar la certificación como ’Hospital Libre de Hepatitis C’, emitido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a aquellas unidades de segundo nivel que hayan logrado el 70 por ciento o más de pruebas.



En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, precisó que, de igual manera, se logró que se cubriera el tamizaje en 22 centros penitenciarios y de reinserción social estatales, así como el federal del Altiplano; además, se inició la aplicación de pruebas en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA), así como en las unidades de hemodiálisis de todo el sector salud estatal.



También se creó el grupo de trabajo intersectorial en la materia y se hizo sinergia en los programas estatales de VIH/VHC y Violencia de Género para crear la estrategia de los códigos 046 y 010.



Con ello, añadió, se logra por primera vez, tener disponible el ’Kit PEP’ con pruebas en el servicio de urgencias de las diferentes instituciones y se acuerda otorgarla, sin importar la derechohabiencia, ya que dicha situación debe ser resuelta en un plazo no mayor a 72 horas, con lo que se logra ser la primera entidad federativa con kits en todas las unidades de atención pública.





La titular de la dependencia, explicó que como parte de estas acciones de fortalecimiento al sistema de vigilancia epidemiológica, en el 2024, en coordinación con el Sistema Nacional de Salud Pública y, a través del Comando Estatal e Interinstitucional de Servicios de Salud (CEISS), se conocen los principales factores causales de dicha patología en el estado, por lo que se trabaja para incidir en ellos, cortar cadenas de transmisión y lograr el objetivo para el 2030, la eliminación de la hepatitis C y se cumple el lema: Es hora de actuar.



Finalmente, la Doctora Macarena Montoya Olvera, reiteró que esta enfermedad puede llevar a complicaciones graves como cirrosis y cáncer de hígado; sin embargo, gracias a los avances en la medicina, ahora se puede prevenir, tratar y en muchos casos, curar, pero esta lucha no puede ser exclusiva del sector salud; por lo que pidió la colaboración de las áreas de educación, trabajo, justicia y sociedad civil.