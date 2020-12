Estados auxilian a la CDMX

El Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, informó que los estados que se encuentran en verde del semáforo de riesgo epidemiológico, Campeche, Chiapas y Veracruz, han enviado médicos a la ciudad de México para apoyar el combate a covid-19.

Otras entidades con menos casos de SARS-Vo2 también lo hacen en programas del IMSS y son trasladados por vía aérea por las Fuerzas Armadas en un programa conjunto de coordinación de esfuerzos para mitigar la pandemia, al mismo tiempo que se hace la reconversión hospitalaria en aquéllas unidades que habían sido ya desmanteladas en agosto pasado para atender a los pacientes.

Esto se da debido a que en algunas regiones del norte del país y del centro se ha detectado un rebrote o repunte en los casos, en tanto también se afina el programa de vacunación que tiene que ver con la distribución y aplicación del medicamento, ya que todavía no se tiene la certeza de cuál será la efectividad del medicamento, si es preventivo o se ataca directamente el virus para erradicarlo o mitigar sus efectos.

Y tales acciones se realizan en medio de un mes dispuesto para la algarabía y las reuniones masivas, las celebraciones, las fiestas familiares, de trabajo y vecinales que, al reducirse, cambian completamente el escenario mundial: de la alegría a la tristeza, aunque no todos, lamentablemente cumplirán con quedarse en casa. La realidad de la pandemia hará cambiar a todos y a todas.

TURBULENCIAS

Cancelan Carnaval Internacional de Mazatlán

El químico Luis Guillermo Bautista, alcalde de Mazatlán, anunció que tras una encuesta el 89.91% de los habitantes del puerto se manifestó por la cancelación del Festival Internacional de Mazatlán 2021 y aunque se reconoció la importancia del evento para generar ingresos y ser un gran atractivo, se optó por el cuidado a la salud e indicó que las fiestas pueden esperar, la salud no…Y Oaxaca, que es un centro de atractivo turístico nacional y extranjero, la cancelación de la Noche de Rábanos resultó un serio golpe para la economía familiar y empresarial. Muchos establecimientos de servicios han cerrado o están a punto de hacerlo por la baja actividad turística, lo cual redunda en menores ingresos para miles de jefes de familia que dependen de la actividad. La normalidad en la UABJO, la Máxima Casa de Estudios en la entidad, se encuentra también paralizada ya que a consecuencia de la pandemia no se han podido realizar las elecciones de rector y los grupos que tradicionalmente controlan o se disputan el control del presupuesto han arreciado sus choques…La reanudación de actividades escolares en el país está también en duda. El aumento en 5% de casos de covid hace predecir que las actividades presenciales no están cerca, pues el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, ha señalado que primero está el cuidado a la salud de los niños, por lo que es remoto que a corto plazo vuelvan a abrir las escuelas, sin embargo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, continúa en sus planes de abrir el 25 de enero, pese a que la entidad fue una de las que obtuvo el más alto índice de positividad, igual que Chihuahua y Durango, que actualmente se encuentran en rojo…Lamentable situación siguen viviendo los tabasqueños y nadie se explica cómo es posible que las autoridades de los tres niveles de Gobierno no hayan tomado medidas de prevención sabiendo que las inundaciones son un problema anual, en tambio, privilegiaron otras obras en lugar de atender las presas…

