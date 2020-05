Estados buscan frenar movilidad para evitar contagios por coronavirus

Awww.guerrerohabla.com

Acapulco, Gro. 03 mayo, 2020.-Parques, plazas y jardines emblemáticos de la capital de Oaxaca se mantienen cercados y custodiados por la policía, para disuadir a los ciudadanos y evitar contagios por coronavirus. El jueves fue detenida una mujer que, sin cubrebocas, rompió las cintas amarillas que impiden el acceso al Zócalo y la Alameda de León. La policía turística la trasladó a los separos, donde recibió una amonestación verbal. Después fue liberada.

La gente tiene que entender que estamos en una pandemia mundial, es un momento crítico’, señaló el ciudadano Sergio Urquidi.

Está bien ¿no? así nos contaminamos menos. Que debemos de cumplirla ¿no? porque es parte de nuestra responsabilidad’, agregó Lupita Díaz.

Oaxaca tiene 147 casos y 20 muertos por COVID-19. El martes, en Tuxtepec, un grupo de habitantes de la comunidad de Camelia Roja sometió a dos hombres que, alcoholizados, presuntamente intentaron burlar un filtro sanitario.

El gobierno de Guerrero extendió hasta fines de mayo la suspensión de las actividades turísticas y no esenciales ante el aumento de contagios y muertes por COVID-19. Hasta este viernes se reportan 308 casos y 50 fallecidos en ese estado.

En el puerto de Acapulco, para restringir la movilidad, está en marcha el programa temporal ’Hoy no Circula’.

Se implementó de manera provisional para estos quince días. Pudiera haber una curva alta de contagios de coronavirus’, señaló Silvestre Arizmendi Torres, vocero del Gobierno de Acapulco.

Se les comenta que no tienen a qué salir qué no salgan de sus casas que traten de salir lo menos posible ya que estamos a fase tres’, insistió Cristian Monroy, director de la Policía Turística de Acapulco.

En Iguala, las autoridades municipales ordenaron el cierre del mercado municipal para actividades no esenciales a partir del lunes, tras el brote de contagio de 42 personas en una tienda de abarrotes.

Se notificó a los comerciantes que los locales de alimentos solo estarán abiertos de 6 de la mañana a 2 de la tarde.

Ante el desacato de algunos ciudadanos, Ciudad Juárez, Chihuahua, se reforzó la vigilancia para reducir la movilidad de vehículos particulares y transporte.

568 amonestaciones por trasladarse más de dos personas en un vehículo y servicio particular y 15 amonestaciones a servicio público’, refirió Armando Cabada, presidente Municipal de Ciudad Juárez.

El gobierno de Coahuila también amplió las restricciones hasta el 31 de mayo. Hay 400 filtros sanitarios en los 38 municipios del Estado.

En Guanajuato se instalaron módulos para realizar pruebas de COVID-19 en los municipios con mayor incidencia de propagación del virus.

El objetivo es el poder muestrear la mayor cantidad de gente en las próximas semanas’, agregó Fernando González, epidemiólogo de la Secretaría de Salud Guanajuato.