Estados reportan más contagios y muertes por Covid-19 que López Gattel

De acuerdo a la publicación que realizó el día de hoy el portal digital Punto por Punto, la pandemia de covid en México ha cobrado la vida de muchas personas más que las reportadas oficialmente, esto dice una investigación por la plataforma de Proyecto Li, que expone con datos hasta el 31 de julio, donde el Gobierno Federal solo había reconocido 51 mil 191 fallecimientos por covid, pero hubo un excedente de 131 mil muertes en comparación con 2019.



Ernesto Cervantes Juárez, creador de Proyecto Li, quien es miembro del equipo de transparencia de Redes Quinto Poder, realizó al menos 150 solicitudes de información para conocer cuántas actas de defunción han expedido los registros civiles de cada entidad federativa, pero, hubo obstáculos y opacidad en la búsqueda.

’Al inicio estaban suspendidos los plazos de transparencia en la mayoría de los estados, y conforme fueron contestando, cada quien respondió lo que quiso y con diferente formato. Eventualmente respondió el Registro Nacional de Población (RENAPO), desde hace unos años ellos tienen una base de datos de los registros civiles’, dice.



’Este año, de enero a abril hubo un poco más de defunciones, lo esperado porque cada año hay más, pero a partir de mayo se ve un gran aumento. Por ejemplo, en julio del año pasado hubo 57 mil defunciones, y este año hubo 105 mil’.



En muertes, el peor mes en 21 estados fue julio, que coincide con la previa reactivación económica y la ’nueva normalidad’ anunciada por la Federación en el mes de junio.



Proyecto Li encuentra que los estados han registrado 54 mil casos más de contagios que los que reporta el Gobierno Federal.



En primer lugar está Jalisco: los datos estatales registran 22 mil 775 casos adicionales a los que reporta la administración federal; le sigue Nuevo León, con una diferencia de 17 mil 700; Sonora, con 5 mil 200 casos más, y Chihuahua, con 3 mil 300.

’La Federación simplemente no toma en consideración los hospitales privados (…). Lo que la Federación se limita a dar es lo que está en las bases públicas, y sí significa mucho la diferencia entre uno y otro, pues en pocas palabras es la mitad lo que reporta la Federación en comparación con lo que reportan Nuevo León y Jalisco’, dice Cervantes.

De igual forma, hay una diferencia entre las muertes que registran las entidades federativas y las que informa el Gobierno Federal. Información del día 14 de agosto muestra que los estados reportaron mil 292 decesos más que la Federación. En primer lugar se ubica Yucatán, con una diferencia de 466; le siguen Guanajuato, con 302, y Puebla, con 144.



Prevén repunte de contagios en octubre



Ante la llegada de la influenza en octubre, la pandemia de Covid-19 podría extenderse hasta abril de 2021, informó el subsecretario de , quien pidió no relajar las medidas de prevención.



’Hemos hablado de la epidemia larga que se contempló podría durar desde febrero y hasta octubre, pero además podría durar más allá de octubre’.



Recordó que en ese tiempo llegará la temporada de influenza y ’junto con la temporada de influenza, puede ocurrir que Covid-19 también se presente una segunda oleada epidémica’.

No obstante, dijo que esta semana se publicará la guía para dar continuidad a la atención médica no Covid, lo que implicará una reducción en el número de camas disponibles para esta enfermedad, ’pero que estén en reserva para poder hacer reconversiones hospitalarias aceleradas en caso de que a partir de octubre tengamos un repunte de Covid o en caso de que ocurra en cualquier otro momento’.



Este domingo, México alcanzó las 67 mil 558 defunciones como consecuencia de dicha enfermedad.

Durante el fin de semana se dio a conocer el exceso de mortalidad en México desde marzo hasta agosto, período de la pandemia de Covid-19 y de acuerdo a las autoridades de salud, en 24 estados se han presentado 122 mil 765 muertes más de las esperadas, lo que significa 59.1% de exceso de mortalidad.

En tanto, se reportaron 634 mil 23 personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2; es decir, 4 mil 616 más que el sábado y, la epidemia activa se encuentra en 41 mil 796 casos.

Al respecto, el subsecretario de Salud dijo que México lleva seis semanas consecutivas con una reducción en el número de casos o bien sin que éstos aumenten y, aclaró que las medidas de prevención de contagio son simples, y si se cumplen de manera masiva ’pueden tener un impacto muy positivo para reducir el número de contagios y agotar el riesgo’./Agencias-PUNTOporPUNTO