Estados toman acciones ante el COVID-19, más allá del semáforo de riesgo

Ciudad de México. 14 diciembre 2020.-Para hacer frente al repunte de contagios de COVID-19, algunas autoridades estatales han emitido más restricciones en esta temporada decembrina, especialmente para los comercios. (Cuartoscuro)

México ya cuenta con un plan de vacunación y espera las primeras dosis contra el COVID-19, pero también persiste la alerta de rebasar la capacidad hospitalaria. Por ello, algunos gobiernos estatales han decidido fortalecer medidas y restricciones para hacer frente al repunte de contagios.



Hasta este momento, solo dos entidades se encuentran en semáforo rojo y 24 en naranja, pero esto no ha impedido que aquellas que están en mayor riesgo retomen sus restricciones y hasta se declaren en "alerta máxima". Estos son algunos ejemplos.



Ciudad de México



La Ciudad de México es una de las entidades que, en el semáforo de riesgo de la Secretaría de Salud federal, aparece en color naranja con posibilidades de volver al nivel de riesgo máximo (rojo).



Pero la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declararon que independiente del color, la capital se encuentra en "alerta máxima" y "emergencia por COVID-19".



En este sentido, el gobierno de la Ciudad anunció las medidas que se aplicarán para reducir los contagios en las colonias de atención prioritaria y en el Centro Histórico, que en fechas decembrinas tiene gran afluencia de personas. Entre las acciones destacan:



Estado de México

El Estado de México también se mantiene en semáforo naranja con alerta de volver al nivel máximo de riesgo. El gobernador Alfredo del Mazo anunció algunas medidas que se estarán tomando para, confió, tener un fin de año y un inicio "menos complicado".



Se ordenó que todos los negocios de actividades no esenciales (grandes y pequeños) cierren a las 17:00 horas, al menos durante las dos próximas semanas.



Las actividades esenciales, como las farmacias y tiendas de autoservicio, podrán operar en sus horarios regulares, pero con un aforo máximo del 30%. En lo que respecta a restaurantes, también deberán cerrar a las 17:00 horas y a partir de esa hora tendrán la posibilidad de vender comida para llevar.



El gobernador adelantó que se incrementarán el número de pruebas para detectar COVID-19, con lo que se pretende realizar 12,000 diarias.



Puebla

Puebla se encuentra en la fase naranja, y aunque no figura en la lista de estados que podrían retroceder al rojo, el gobierno local decidió declarar "alerta máxima" e instruyó reforzar las medidas, sobre todo en su capital.



El gobernador Miguel Barbosa anunció un nuevo decreto para reducir la curva de contagios. Entre las restricciones que aplicarán al menos hasta el 7 de enero, destacan:



Negocios de venta de alimentos operarán con menos de 15 empleados, de lunes a sábado y darán servicio hasta las 21:00 horas, con excepción del domingo, cuando deberán cerrar a las 18:00 horas.

Las plazas comerciales, cines y actividades lúdicas al aire libre operarán de lunes a domingo, hasta las 21:00 horas.

Los gimnasios abrirán de las 6:00 a las 20:00 horas.

Respecto a tianguis, mercados y comerciantes ambulantes se mantienen negociaciones, pero el gobierno estatal ya descartó prohibirles la venta en vía pública.

Baja California Sur

Aunque se encuentra en semáforo naranja sin riesgo de "alerta máxima", el gobernador Carlos Mendoza Davis indicó que para este mes quedan prohibidos todo tipo de eventos sociales y festejos decembrinos, como posadas, cenas de fin de año, así como el uso de pirotecnia.



El gobernador señaló que aunque no hay un decreto para hacer cumplir esta indicación, sí hay un número telefónica al que la ciudadanía puede denunciar el incumplimiento: 800 BCSCOVID (227 26843).



También reiteró el llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas hasta ahora tomadas: el uso de cubrebocas en espacios públicos, no salir a menos que sea estrictamente necesario y evitar concentraciones masivas.



Quintana Roo

Quintana Roo se encuentra en semáforo rojo sin riesgo de "alerta máxima". Aun así, el gobernador Carlos Joaquín González instruyó a todo su gabinete a reforzar las acciones para la contención del COVID-19 y aplicar pruebas rápidas en zonas de mayor contagio.



Asimismo, decretó el uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia y la prohibición de posadas y celebraciones con motivo de Navidad y Año Nuevo tanto en hogares como en oficinas (incluidas las de gobierno).



"Queda estrictamente prohibido organizar fiestas y posadas de oficina. Para las reuniones que puedan tener en sus casas, se recomienda no más de 10 personas, siempre con cubrebocas, de preferencia familia cercana y al aire libre", precisó.



Guerrero

Desde el 1 de diciembre, en Guerrero fueron canceladas todas las festividades religiosas, las ferias tradicionales y otras actividades y celebraciones masivas. Esta medida se extenderá al menos hasta el 15 de enero de 2021.



El gobierno estatal ratificó las restricciones que ya se aplican para restaurantes, centros comerciales y comercios. Mientras que para los gimnasios ya permitió la apertura, pero con un aforo del 30%.



Morelos

En el semáforo federal, Morelos está en naranja sin riesgo de retroceder. Sin embargo, las autoridades estatales anunciaron algunas medidas para estas fechas decembrinas:



Aforo del 25% en cines, teatros, museos y centros culturales en espacios abiertos y cerrados,

Peluquerías, estéticas, barberías, salones y clínicas de belleza, balnearios, jardines de eventos, corporativos y oficinas de servicios profesionales y privado; así como asociaciones y organizaciones civiles, políticas y religiosas, con un aforo del 25%.

Podrán operar, solo con previa cita y aforo reducido: industria manufacturera, comercio en tiendas departamentales y plazas comerciales, gimnasios y spa.

La industria automotriz, construcción, fabricación de equipo de transporte, minería y restaurantes, con una capacidad al 50%,

Mercados y supermercados, con un aforo del 50% y solo se permitirá la entrada de una persona por familia.

Los hoteles también operan al 50% de su capacidad.



Nuevo León

El gobierno de Nuevo León, entidad que está en riesgo de volver al semáforo rojo, determinó que durante los fines de semana de diciembre quedará prohibida la apertura de negocios y comercios de todo tipo de giros.



Esto aplica para supermercados, mercados ambulantes, salones de eventos, albercas públicas, cines, gimnasios, entre otros. Por otro lado, las farmacias, tiendas de conveniencia y de abarrotes pueden operar con un 30% de su capacidad.



En lo que respecta a otros estados que se encuentran en semáforo naranja, el gobierno de Guanajuato adelantó que ya trabaja en un plan para fortalecer las medidas sanitarias. Mientras que Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Yucatán y Tabasco hasta ahora no han emitido un nuevo plan de restricciones.