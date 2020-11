Estados Unidos cierra su campaña más anómala y hostil en un mar de incertidumbre

Estados Unidos, que hace cuatro años descubrió una imagen de sí mismo que no esperaba, afronta su nueva cita con las urnas tiritando. Este lunes termina una campaña presidencial anómala por la pandemia, pero, sobre todo, culmen de la hostilidad política vivida en los últimos cuatro años. En la calle se palpa el temor de los ciudadanos, que han reforzado la seguridad por el miedo a la violencia, y, en los despachos y pasillos del poder, el recelo hacia las encuestas. Las más recientes insisten en que el demócrata Joe Biden ganará y expulsará a Donald Trump de la Casa Blanca. Este azuza el fantasma del fraude.

Uno de los rasgos distintivos de Estados Unidos es que la residencia y cuartel general del Gobierno se encuentra en el centro de la ciudad, sin arboledas que la tapen y visible desde casi cualquier ángulo, creando una falsa sensación de cercanía y accesibilidad a cualquier hijo de vecino que pase por allí, el mar de burócratas que inunda las calles, los turistas, los manifestantes. Desde los disturbios del verano, sin embargo, la zona se ha ido cortando al paso con más y más frecuencia y, ahora, una robusta valla levantada a dos calles de distancia marca un amplio perímetro de seguridad. Al otro lado del muro, cientos de carteles pidiendo penas de cárcel contra el presidente y reclamando justicia para los negros muertos a tiros por la policía dan cuenta de la ola de protestas pasada.

A primera hora del domingo, uno de los activistas que habitualmente velan ese mural improvisado -para que los grupos trumpistas no arranquen nada- se enzarza en una acalorada discusión con un votante republicano. “Está usted aquí honrando las fotos de criminales [en referencia a los americanos de las fotos], creando odio y haciendo daño a Estados Unidos, usted no quiere el bien para Estados Unidos”, le recrimina el seguidor de Trump. “Usted es quien honra criminales, usted quiere votar a uno, si no es tan malo votar a un criminal quizá es que usted también lo es”, le dice.