ESTADOS VULNERABLES HIDALGO Y COAHUILA 2020 Y 2021.

El proceso electoral de los estados de Coahuila e Hidalgo.



La interacción social a través de la política y su participación a nuestro esquema democrático representado por un sistema de partidos que gobiernan en sus tres niveles de gobierno, son representados en los congresos a nivel federal el país está dividido en 300 distritos electorales con una lista nominal de más de 94 millones de electores, con el partido MORENA en el poder.



Por otra parte el partido en el poder federal está en juego el estado de México representado por 41 Distritos electorales y sus representantes proporcionales de más de 10 con fuerza política en el Edomex, todo esto dependerán como se acomoda el ajedrez político y pactos. Así como 45 diputaciones locales y 125 municipios con una lista nominal de más de 11 millones de electores.



Es demasiado temprano para hacer pronósticos del estado de animo de la población a temas que lesionan su economía y su seguridad; dependerá de que el PAN sepa tener liderazgos locales y perfiles que permitan romper el esquema de control, así como el abstencionismo. Desafortunadamente el esquema viejo se resiste a cambiar y tenemos el paradigma de la esperanza de una sociedad liquida de incertidumbre político-social y económica. La importancia del Edomex con estos dos estados que son de la misma línea consanguínea de los "Golden Boy Atlacomulco" y se perciben dirigencias del PAN, PRD, PRI, atados actúan con mucha preocupación, el PAN es la segunda fuerza electoral en el país.



Por primera vez votaran 5.6 millones de jóvenes, para ganar o ser competitivos con partidos de coalición de la mejor imagen social en su población. El método cuantitativo se eliminó en el proceso del 2018, ante el fenómeno del agravio y esperanza social con (gobiernos eficientes, eficaces y honestos).



La percepción social ha cambiado a causa de la ineficacia del poder público de los niveles de gobierno; "La única arma democrática es su voto consciente" y esta vez será el perfil de las personas y no los partidos políticos en el 2021.

Su estrategia política del PAN pasiva o esperando los tiempos electorales, lo cierto es que la ciudadanía necesita expresiones de seguridad y rumbo. Sus elites de cúpulas más preocupados en llegar al poder público en base a la representación proporcional, no piensan muchos en ser competitivos. Sus cálculos deberán ser con actos positivos de proposición a los perfiles, sino, la inducción se mantendrá con los temas de abstencionismo y apatía social con márgenes de participación del 30 al 40 % en el proceso del 2021.



El problema es que en la mesa de negociación regional está inmerso al poder invisible que acuerda, pacta y trafica a sus candidatos. Espera el termómetro social en las elecciones locales del estado de Hidalgo__ EL SENADOR OSORIO CHONG, los Pechyna, Omar Fayad, los Murillo Karam, el gobernador Omar y su relación con la cúpula de poder del grupo Atlacomulco y sus adversarios del mismo cuño serán sus ex compañeros de los Rojo, los Lugo, los líderes locales aliados con MORENA a las presidencias municipales y Coahuila por los hermanos Moreira, su aliada natural Elba Esther Gordillo y las diputaciones locales gobernados por el PRI.



Este binomio electoral fueron artífices del sexenio de Enrique Peña Nieto, donde fueron actores políticos a nivel feral en el gobierno y político endógeno del PRI. El Consejo General del INE aprobó la reanudación de los procesos electorales en Hidalgo y Coahuila a fin de que todo esté listo para el próximo 18 de octubre la realización de los comicios. Y se determinó que los ayuntamientos en Hidalgo tomarían posesión de sus cargos el 15 de diciembre.



LOS ANTECEDENTES DE HIDALGO: EN UNA ENTIDAD DONDE 2.4 MILLONES DE PERSONAS VIVEN EN POBREZA Y VULNERABILIDAD, donde sólo 375 mil habitantes cuentan con las condiciones mínimas indispensables para llamarse no pobres y no vulnerables, el sucesor de Miguel Osorio Chong, su lugarteniente en Hidalgo llamado Francisco Olvera Ruíz. Las muertes por hambre se disminuyeron en el país entre 2015 y 2016 en comparación con el periodo 2017-2018, en Hidalgo, durante el mismo lapso y en el gobierno priista de Omar Fayad Meneses, las mismas aumentaron 16%, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



La carencia de los mismos y/o de otros nutrientes por falta de recursos le provocó una enfermedad crónica que derivó en la muerte. .- Los fiascos para la tierra de Murillo Karam y Osorio Chong México Violento, Narco-política, corrupción y más de lo mismo. Francisco Olvera "ganó" la contienda electoral en 2010 tras enfrentar a Xóchitl Gálvez, quien venía abanderada por la alianza PAN-PRD. Las circunstancias y el estado de ánimo han cambiado, ante la presencia de nuevos partidos que inyecten esperanza social y justicia en el 2016.



El año 2014 fue particularmente difícil para el estado de Hidalgo, tierra del procurador de la República Jesús Murillo Karam y del secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, siendo los mismos responsables de dejar como administrador de la entidad a Francisco Olvera Ruíz, cuyo papel al frente de la gubernatura ha dejado mucho que desear. Durante 2014 salieron a relucir escándalos de malversación de fondos, estudios que ventilaron la incapacidad para las autoridades además de la cancelación de proyectos y la fuga de empresas con las que por lo menos, ya se contaba con contratos de pre-inversión. Los grupos de los Rojo Lugo, el ex procurador y el operador de gobernación no la tienen fácil para el candidato de unidad con el senador oligárquico de las reformas estructurales de Pemex.

Las acciones de control de la capital y otros municipios de importancia electoral con su voto verde al paternalismo y temor el PRI en su circunstancia en sus acciones de paternalismos (DE NECESIDAD ) en dar en base a políticas públicas, desde las despensas, recursos materiales e insumos agropecuarios a una región marginada por la pobreza y la desigualdad social.

La capital tendrá que ser el eje de las tendencias ciudadanas al cambio o no de una nueva esperanza de representación publica. Los dos senadores del PRI, Omar Fayad y David Penchyna (el que se encargó de la reforma del 27 en privatizar a Pemex). Una clase elitista que se encuentra muy arraigada en la sociedad Hidalguense.



El nido zeta se cree se encuentra en Atotonilco o Huichapan, Hidalgo. El mercado de la heroína, según este mismo informe, dice se estima en 80,000 millones de dólares y se encuentra monitoreado por los drones de la guerra de Afganistán que ahora merodean la frontera con México y estiman que existe ya una base de los mismos en el estado de Puebla.

http://www.revistarepublica.com.mx/tercer-reporte-columnas-estatales-14/