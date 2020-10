Estados y Municipios, rumbo a la quiebra

Impuestos locales, su tabla de salvación

• Sin cambios fiscales, cobrar los servicios

• Shell, entra a la perforación de 10 pozos



La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.

Simón Bolívar (1783-1830) Militar y político venezolano.



En la historia del país, los gobiernos estatales y municipales, se niegan a cobrar impuestos a sus gobernados. Tan sólo por concepto de predial, pierden casi 600 mil millones de pesos anuales y en el cobro de alumbrado pública, agua, drenaje, seguridad entre otros servicios, no los cobran debido a la pésima calidad de los mismos.

Sin embargo, ahora, con el Covid y la crisis económica, es materialmente imposible cumplir con todas las necesidades de esos gobiernos. Sólo unos cuantos son los que sobrevivirán, pero el resto sólo depende de los recursos que vienen del Gobierno Federal, pero que empobrece a otras entidades.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las entidades con mayor recaudación en impuestos locales del país fueron Ciudad de México bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum (Morena), con 6,635 pesos por habitante en promedio; Quintana Roo, con Carlos Joaquín (PAN), 6,469 pesos; Nuevo León, Jaime Rodríguez, 4,776; BCS, con Carlos Mendoza (PAN), 4,525 pesos; y Querétaro, CON Francisco Domínguez (PAN) con 4,140 pesos.

Los mayores rezagos se presentaron en Chiapas, con Rutilio Escandón (Morena), con solo 624 pesos, Oaxaca, Alejandro Murat (Oaxaca), 781; Tlaxcala, Marco Mena (PRI), 954; Guerrero, Héctor Astudillo (PRI), 1,008, y Tabasco (Adán López (Morena), 1,009 pesos por habitante.

Lo ideal, de acuerdo a los datos proporcionados por la OCDE, deberían recaudar un promedio de 500 euros por persona, algo así como 12 mil pesos.

Sin embargo, está muy por abajo y es difícil que pueda mejorar en el mediano plazo.

La crisis económica derivada de la pandemia, es devastadora y acorrala a los gobiernos a tomar medidas de adelgazamiento y disminución de las políticas asistenciales como los regalos a sectores vulnerables.

Esto implica al mismo tiempo, el despido de miles de burócratas para evitar más endeudamiento, por una parte, y el gasto en prioridades del gobierno como es seguridad, salud, educación y movilidad.

Si no hay dinero, entonces la parálisis gubernamental será catastrófica en el país.

PODEROSOS CABALLEROS

SHELL

Shell, liderado en México, por Alberto de la Fuente, planea perforar otros 10 pozo exploratorios en México en los próximos 3 años. Mantendrá sus planes de inversión que son muy importantes para la empresa petrolera que tiene raíces en el país desde hace 66 años. Además, sus objetivos no se han descarrilado a pesar del doble impacto del COVID-19 y el menor precio del petróleo. El programa involucra a Halliburton en logística y con el contratista de perforación Grupo R, de Ramiro Garza Cantú, que suministrará la plataforma semisumergible La Muralla IV, para la pronta reanudación de actividades.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

GIN GROUP

El presidente de GINgroup, Raúl Beyruti Sánchez, se colocó como uno de los 100 empresarios más importantes de México, en el ranking de la revista de negocios Expansión. Este ranking es resultado de un análisis anual que representa el estudio de características como éxito empresarial, ventas, utilidades, número de empleados, participación dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, de aquellos mexicanos y presidentes de consejo de administración de las empresas que representan GINgroup es una trasnacional mexicana con negocios en América Latina y Europa. Es el único mexicano en formar parte del G7, iniciativa patrocinada por la presidencia francesa y supervisada por la OCDE, que creó la coalición Business for Inclusive Growth.

Beyruti es líder en la administración de Capital Humano.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos