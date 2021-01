Estalla huelga en Interjet: Trabajadores exigen pago de aguinaldo y salarios vencidos

Trabajadores de Interjet irán a huelga, argumentado que la aerolínea les debe cuatro meses de sueldo. La sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México informó que al medio día se colgarán las banderas de huelga en todas las instalaciones de la aerolínea.



Los empleados que se encuentran en la Ciudad de México y Toluca fueron convocados a reunirse en las puertas del corporativo, a las 12:48 horas. Mientras que los pilotos y sobrecargos que están fuera de la capital del país deberán presentarse sus respectivos aeropuertos.



De acuerdo con el reportero Marco Silva, el Gobierno Federal informó a Interjet que no está interesado en aplicar la figura de la requisa; es decir, no se hará cargo de sus operaciones.



’Intejet no está volando, entonces, en términos prácticos, no hay nada que proteger’, resaltó en el noticiero ’Por la mañana’ de Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.



A través de un comunicado, la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México explicó que la última posibilidad de que la empresa siguiera volando era llegar a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para negociar su deuda y así poder recibir créditos bancarios; sin embargo, esto no fue posible.



Este martes, 6 de enero, el SAT publicó un comunicado dirigido a los trabajadores de Interjet, en el cual desmintió que la aerolínea no ha cubierto los sueldos porque el Servicio mantiene una intervención a la caja y embargos sobre los bienes de la empresa.



’El embargo precautorio de bienes no implica que los mismos pases a propiedad del SAT, ya que solo es una medida preventiva para que los bienes no se oculten o vendan. En este sentidos, el embargo precautorio que realiza el SAT, de ninguna manera limita la operación de las empresas y, en la mayoría de los casos, son las propias empresas las que quedan en posesión de los bienes para administrarlo de una manera adecuada’, explicó.



También detalló que la intervención de la caja es una medida con la que se asegura que los ingresos de la o el contribuyente tengan como destino el pago prioritario de los gastos esenciales para la operación, ’encontrándose en primer lugar la nómina de las y los trabajadores’.



Por otra parte, respecto a que otra empresa asuma la deuda fiscal de Interjet y cubra los adeudos mediante la ’dación’ de insumos médicos, señaló que la ley no permite cubrir adeudos tributarios de dicha forma.