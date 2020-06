‘Estalla Sheinbaum’, el nuevo fake de Loret de Mola, rey de zopilotes

Ciudad de México. 02 de junio del 2020. En el Universal, Carlos Loret de Mola publicó afirmaciones sin una sola fuente, prueba o dato, más que su dicho. Describe un escenario apocalíptico de guerra intestina entre funcionarios, ‘cadáveres apilados’, ‘falta de respiradores’. Por eso lo llaman ‘el rey de los zopilotes‘.



Resaltan que al 27 de mayo Loret de Mola se deslindó de los que hoy le siguen con singular alegría en sus calumnias. Parece que les dió tiempo de conocerse entre los de la derecha.



La calumnia



En redes sociales destacan que las afirmaciones de Loret de Mola «Estalla Sheinbaum contra López-Gatell», es sencillamente un libelo: Un ataque propagandístico.



«Un clásico de la prensa negra«, donde el «calumnista» afirma desencuentros entre la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el Subsecretario de Salud.



El clásico consiste en lanzar la mentira, decir que los que pelean lo van a negar y… seguir derecho su camino.



Solo que el periodismo no funciona así.



Documenta contundentemente sin UN solo dato

Loret de Mola relata que entre sus preciados saberes producto de fuentes exclusivas en México hablan de que las diferencias entre cifras oficiales de fallecidos y las reales, reportadas por los medios «se ha ido documentando contundentemente».



Pero NO cita un solo dato. Cosa que estaría muy bien porque los datos de la Universidad de Hopkins, indicador independiente referente mundial son similares a los del gobierno de México.



-«El número de muertos es el triple y el número de contagiados es 25 veces mayor»-, dice Loret. Solo porque lo dice Loret de Mola.



Se trata desde luego de la campaña electoral de la derecha que busca contender en las próximas elecciones con los métodos que los llevaron al poder en EU, Brasil y Bolivia: a golpe de mentiras e histeria colectiva.



Siguen surgiendo testimonios



Dice Carlos Loret que no se trata de algo tan exclusivo, toda vez que «siguen surgiendo testimonios de renombrados doctores», pues el renombre no es garantía de verdad como lo demuestra la ciencia y el sentido común.



Pero el calumnista de El Universal habla de «guerra en los hospitales», «cadáveres apilados», «falta de ventiladores», y siguen surgiendo testimonios.



Siguen surgiendo testimonios



Y Carlos Loret de Mola no presenta un solo testimonio.



-«Y dónde están los testimonios verificados por el periodista ¿en Google?»- le preguntan en redes sociales.



No nos conocemos

Recientemente Carlos Loret se deslindó del Collage fotográfico del Frente Anti-AMLO y hoy lo encabeza en redes sociales.



«Ni nos conocemos», dijeron un montón de los que hoy retuitean a Loret y tampoco presentan hechos o pruebas de sus dichos.



Parece que al dia de hoy ya se conocen y en tiempo record íntimos amigos de Facebook y Twitter.



O, en todo caso, en medio del confinamiento, entre el 27 de mayo y el 2 de junio, les dio tiempo de conocerse. Tal como se puede deducir luego del zafarrancho que abajo se describe: