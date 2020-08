’Estamos a tiempo de salvar Capama’: Javier Solorio

’Ninguno de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) han dimensionado la seriedad que representa el desabasto de agua, pese a la previsión de la agenda 2030 de Naciones Unidas’, enfatizó el síndico de Acapulco, Javier Solorio Almazán, durante su conferencia de prensa Acciones y Resultados que transmite desde Facebok live.



Con visible preocupación, el médico cirujano ofreció a los internautas una explicación detallada de cómo funciona el sistema hidráulico que coordina la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco, (Capama).



Dijo que en el puerto hay tres sistemas de captación que fueron construidos en los años 70´s, Papagayo I y II, el más reciente Lomas de Chapultepec. Allí llega el agua directamente del río Papagayo, cuyo caudal beneficia además de este municipio costero a Tierra Colorada y otros de la Costa Chica, cuenta con 140 kilómetros de longitud y es uno de los tres cuerpos de agua principales del estado de Guerrero.

Todo lo anterior, sin mencionar el saneamiento de la bahía el cual es presupuestado en al menos mil millones de pesos, pues las aguas residuales de la mayor parte de las colonias y asentamientos irregulares, aunque cuentan con tuberias, no están equipados con cárcamos que rebombeen el agua sucia para su filtración y tratamiento.



El médico cirujano pronunció textual que “Es por eso que el líquido que llega a las colonias no está en condiciones ideales para el consumo humano. A veces se observa con cierto tono blancuzco o achilatado, y en otras ocasiones con fetidez, y es la queja que hacen en todas las colonias que he visitado”, acotó.



Durante el Facebook Live, en donde los internautas expresaron sus quejas por las altas tarifas de la Capama y luego de pormenorizar punto a punto la situación real, Javier Solorio Almazán aseguró que para resolver un problema, primero debe admitirse.