’Estamos a unos días de que se defina la candidatura del PRI’: MMA

*La fecha programada para el registro se mueve al 10 de enero



Teloloapan, Gro., a 30 de diciembre de 2020.- Durante su gira por Teloloapan, en la que el precandidato del PRI al gobierno de Guerrero Mario Moreno Arcos se reunió con sociedad civil, estructuras, asociaciones civiles y militancia de la región norte del Estado, refrendó su interés de impulsar políticas públicas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las y los guerrerenses, ’reactivando el desarrollo económico y con ello los beneficios para la ciudadanía hoy en medio de una crisis inesperada que ha puesto en jaque a todos’.



Al agradecer el recibimiento del que fue objeto por parte de pobladores de Teloloapan, Apaxtla e Ixcapuzalco, Moreno Arcos señaló que acudía con mucho entusiasmo ’en lo que creí que sería el último encuentro antes de la nominación oficial por parte de mi partido, en ésta que es la tierra de mi esposa a quien agradezco que me acompañe hoy’.



Sin embargo, informó que a solo unos días de que se defina la candidatura del Revolucionario Institucional la fecha programada para el próximo día 3, se mueve hasta el 10 de enero.



Al señalar que ’soy un hombre de compromisos y retos’, Mario Moreno reconoció la importancia de dar continuidad a todos aquellos programas y acciones que han impactado positivamente a la población, ’el gobernador Héctor Astudillo ha realizado un gran trabajo en materia social y es necesario continuar trabajando en esa ruta’.



Sin embargo, dijo, ’es indispensable también impulsar nuevos esquemas que nos permitan atender las grandes necesidades que aún hay en Guerrero, sobre todo en medio de esta pandemia que vino a retrasar por mucho el desarrollo de la entidad y que por desgracia no acabará pronto’.



Al reconocer la importancia de la participación ciudadana, Moreno Arcos dijo ’me interesa conocer de viva voz sus necesidades y planteamientos, desde aquí hago este llamado’ y refrendó su compromiso con la región ’porque necesitamos dar un empuje especial y soluciones claras; todo eso lo van a encontrar en su amigo Mario Moreno’.



Indicó que hoy como nunca la población está involucrada y reclama con justicia mayor atención del gobierno. ’Tengo una radiografía exacta de cada región y he venido trabajando en propuestas concretas y viables para ayudar a nuestras paisanas y paisanos’



Para Moreno Arcos, ’cada región del estado necesita un motor específico que impulse su crecimiento’ y añadió que en Guerrero existe mucha riqueza natural que si se atiende de manera adecuada puede detonar el desarrollo regional, las microrregiones y el talento emprendedor innato de los guerrerenses que trabajan y se esfuerzan diariamente, y que requieren de apoyos específicos para salir adelante.



’Lo que yo quiero pedirles es que nos mantengamos juntos para que podamos ser realmente una competencia’ les dijo al tiempo de asegurarles que él camina por esa ruta convencido de que en Guerrero ’vamos a ganar porque tenemos la capacidad de mantenernos unidos y vamos a ir unidos’ y que ese triunfo será de todos los guerrerenses "que le apostamos a un mejor Guerrero para todas y todos", finalizó.