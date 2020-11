Estamos afinando medidas por Covid para temporada decembrina: Astudillo

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 3 de noviembre 2020.- El gobernador Héctor Astudillo indicó que la consulta que hará a través de una encuesta es para conocer la opción de los guerrerenses y sobre todo saber ’qué hacer para legar mejor a la temporada decembrina’.



Durante la actualización de cifras del coronavirus, el mandatario estatal dijo que con esto se pueda recibir al turismo en las vacaciones decembrinas en las mejores condiciones y no llegue la temporada vacacional en medio de una crisis de salud.



Explicó que su gobierno ha estado analizando las medidas aplicadas en otros estados, además de países como España y Francia.



Al respecto dijo que en esos países sus medidas se basan en cerrar en la noche mucha actividad económica, por lo que sostuvo que este tipo de medida ’es un tema que estamos afinando en el caso de Guerrero’, pero no sin antes conocer la opinión de los guerrerenses.



Reiteró que el objetivo de la consulta es establecer las medidas para ’bajar la presión’ de la pandemia porque si no en diciembre ’nos vamos a estar tronando los dedos para ver qué vamos a hacer’. ’Ese es el tema, o hacemos cosas ahorita o nos vamos cómo seguimos’, puntualizó.

Fuente: Quadratín