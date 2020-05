¿Estamos ante la última llamada de los capitales?

Analistas de todos los niveles y colores e instituciones, áreas y sectores, nacionales y extranjeros advierten que México se encuentra quizá ya en un camino sin retorno a un régimen populista-chavista-bolivariano del cual el país, la Nación, los mexicanos tardaremos décadas y varias generaciones en recuperarnos.



No hay nación, sociedad, que haya vivido, intentado aplicar este modelo, en donde este tipo de proyecto haya triunfado.



El presidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores y aliados tienen razón en señalar que el neoliberalismo está agotado y en crisis, y que ha generado una ominosa condición de inequidad e injusticia no sólo en México sino en el mundo, al tiempo que ha generado una inhumana concentración de riqueza ya insostenible.



Desde los 70 del siglo pasado, década en que proliferaron los últimos movimientos guerrilleros y alzamientos armados, de los cuales México no pudo evadirse, en el mundo desarrollado surgió la social democracia que no es otra cosa que la conjugación de corrientes sociales con liberales para equilibrar el desarrollo con justicia y equidad social.



En México Carlos Salinas, quien junto con su hermano Raúl y un grupo cercano había militado en una corriente maoísta denominada Línea de Masas, de donde surgieron los experimentos de Tierra y Libertad en Coahuila, La Laguna y Nuevo León, y que luego dio vida al movimiento Zapatista de Liberación Nacional, ya desde la Presidencia de la República diseño y creó Sedesol para, institucionalmente, intentar atender y disminuir las desigualdades y el inequitativo reparto de la riqueza.



En su sexenio Salinas intentó conjugar los dos extremos sociales e ideológicos: impulsar una fuerte corriente de creación de riqueza, desarrollo y empleo dentro del TLC, un intento absolutamente neoliberal junto a un modelo asistencialista, clientelar, populista de fuerte fondo social vía los programas de Sedesol.



El brazo político del régimen, el PRI busco inscribirse en los foros de los partidos socialdemócratas del mundo.



Pero el modelo salinista, que bajo otros nombres e impulsos es hoy un éxito en otras naciones -Alemania, Francia-, aquí se pervirtió.



Como en la fábula donde el escorpión le pica el lomo a la rana a mitad del río para morirse así los dos, ya que el escorpión no pudo dominar su naturaleza, así el priísmo inoculó el virus de la manipulación y uso electoral en los programas de Sedesol, algo que ha continuado en los regímenes posteriores sin importar a que partidos pertenezcan.



Pero lo que quizá se pudo corregir con voluntad política y la gran legitimidad alcanzada por López Obrador, hoy corre hacia el caos del populismo que ya ha fracasado al menos en Brasil, Argentina y Venezuela, sin duda Nicaragua.



¿La IP toca la última puerta?



Entiendo que hay personajes y sectores que creen que todavía se puede reorientar el rumbo que sigue AMLO.



Al menos eso se entrevió en el encuentro de hace un par de semanas entre un nutrido e importante grupo de dirigentes empresariales y del capital, sin duda los más sobresalientes de su sector, con la Junta de Coordinación Política del Senado que encabeza el zacatecano morenista Ricardo Monreal.



Días antes los empresarios habían recibido el tercer rechazo del presidente Andrés Manuel a sus propuestas para reactivar la economía mexicana y las cadenas de producción y el empleo.



No fue sólo el rechazo, sino la descalificación grosera con imputaciones de corruptos y abusivos que les aplicó el mandatario.



Fue entonces que Monreal abrió entonces otra alternativa. Tolerancia y diálogo. Reconocimiento de posiciones. A diferencia de AMLO los coordinadores parlamentarios liderados por el zacatecano -quien así se consolidó como fuerte aspirante presidencial- los escucharon y llegaron a acuerdos.



Ayer los representantes del gran capital nacional y extranjero en México regresaron ante Monreal. Con una importante propuesta. Quieren ver si con Monreal y las fuerzas políticas representadas en el Senado realmente hay juego y futuro, algo distinto al populismo-chavista-bolivariano que domina ahora a Palacio Nacional.



Yo creo que junto con los empresarios los mexicanos todos estamos frente a la última puerta del diálogo y la concertación de un verdadero cambio de régimen pero dentro de las instituciones, en la vía de la Constitución.



Aprovechemos el TMEC, le dicen



En un texto firmado por Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial plantean:



’Todas las organizaciones que integran el Consejo Coordinador Empresarial agradecemos, nuevamente, la oportunidad que la Junta de Coordinación Política del Senado nos dio para presentar las ’68 ideas para México’ generadas en la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica.



’Reconocemos que los grupos parlamentarios del Senado coincidieron en la necesidad de trabajar juntos para reactivar la economía, estimular el empleo y la inversión, impulsar el establecimiento de un Consejo de Emergencia Económica, e implementar un programa integral de infraestructura que beneficie a cada uno de los Estados de nuestro país.



’En un momento en que, para atender la contingencia de salud del Covid-19, hemos tenido que detener prácticamente todas las actividades del país, el reto económico autoinfligido se ha tornado en una crisis de dimensiones inimaginables. Por esto, la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) puede convertirse en una nueva etapa de certidumbre jurídica y reglas claras que apoyarán el crecimiento de nuestro país.



’Lo anterior nos lleva a plantear la conveniencia de llevar a cabo una serie de reformas al marco jurídico vinculado al TMEC, las cuales se requieren para cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano con estos dos países.



’Por ello, nos permitimos solicitar de manera respetuosa a esta Junta de Coordinación Política que construya los acuerdos necesarios para impulsar la discusión y aprobación en el Senado de las siguientes reformas:



Ley de Infraestructura de la Calidad

Nueva Ley de Propiedad Industrial

Reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor

Reforma al Código Penal sobre grabaciones no autorizadas

Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y reformas a la Ley Aduanera

Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales

’Se trata de ordenamientos de gran relevancia para la actividad productiva, en razón de lo cual consideramos indispensable que, en este proceso de análisis, aun cuando los plazos de la discusión sean reducidos, se tomen en cuenta los puntos de vista y las propuestas del sector privado.



’En particular, en el caso de la Ley de Infraestructura de la Calidad, reconocemos la apertura que las comisiones dictaminadoras del Senado han manifestado y la convocatoria para remitir opiniones en el marco del Parlamento Abierto. Reiteramos la disposición de los organismos integrantes del CCE para profundizar en los argumentos presentados, de manera que pueda construirse una legislación equilibrada, que fortalezca la certidumbre jurídica y favorezca el desempeño exitoso de la economía mexicana’.



La pelota está en la cancha del Senado. Monreal va a tener que cabildear todo esto antes que nada con López Obrador. Y quizá en ello se juega su futuro político.



Todos vs López Gatell



Puntal de la estrategia de López Obrador contra la pandemia del Covid-19, el subsecretario de Salud Hugo López Gatell enfrentó ayer una fuerte embestida de senadores, especialmente de los de Morena, por la ineficacia en los resultados.



Ante los legisladores López Gatell afirmó que aplicar pruebas a la población abierta es no sólo un desperdicio sino pérdida de dinero.



Lo cierto es que con AMLO y López Gatell al frente de este combate, México va perdiendo. Mientras China con 1.393 millones de habitantes tuvo 82,974 infectados, 78,261 recuperados y 4 mil 634 fallecidos… en EEUU, con 328.2 millones de habitantes ya van más de 100 mil muertos y aquí, con 125 millones de habitantes, llevamos 8 mil 134 muertos y en ascenso… expertos afirman sin embargo que en realidad los muertos son mínimo el triple. Pero López Obrador y su alfil en Salud, el subsecretario López Gatell insisten en que vamos bien y listos para reiniciar este fin de semana las giras de AMLO…



