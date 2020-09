Estamos en semáforo amarillo, pero la pandemia sigue, reitera gobernador Astudillo

*Ocupación de camas Covid es del 22 por ciento, agosto cerró con 306 fallecimientos, 50% menos que en junio



*Anuncia que en un esfuerzo de su gobierno se pagarán las quincenas a maestros fuera del Fone

Chilpancingo.- ’Estamos en semáforo amarillo pero la pandemia sigue’, enfatizó el gobernador Héctor Astudillo Flores al tiempo de informar que en un esfuerzo presupuestal de su gobierno y en un acto de responsabilidad, se pagarán los salarios de los maestros que no están considerados en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), cuyos recursos son enviados por la federación.



Durante la transmisión número 159 para actualizar los datos del Covid-19 en el estado, el Astudillo Flores también deseó al presidente Andrés Manuel López Obrador éxito con motivo de su segundo informe de labores.



Comentó que tras el paso de la Tormenta Tropical ’Hernán’, 27 municipios recibieron la declaración de desastres, por parte de la Dirección General para la Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de Protección Civil, y 16 han sido calificados para la declaratoria de Emergencia por parte de la Comisión Nacional del Agua, por lo que se procederá a instalar los comités correspondientes.



Asimismo, dio a conocer que el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos y el Coordinador Nacional de Infraestructura Hospitalaria, Carlos Sánchez Meneses y el Director General de Planeación y Desarrollo en Salud del INSABI, Alejandro Vargas García, acordaron respaldar el proyecto para convertir la Unidad Médica de Cruz Grande en un Hospital Básico Comunitario.



Indicó que por la mañana se reunió con la subdirectora de CONAGUA, Patricia Ramírez Pineda, con quien dialogó sobre el proyecto para el saneamiento de la Bahía de Acapulco.



En cuanto a la situación de los maestros que no están incluidos en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), dijo que el gobierno del estado no ha recibido los recursos de la federación para el pago de las quincenas, por lo que en un esfuerzo presupuestal de la administración estatal, se cubrirá el pago a los docentes en un acto de responsabilidad.



’No ha llegado el dinero de la federación, llevamos varias quincenas que nosotros nos hemos prestado dinero, y ya no tenemos dinero, como lo dije a las y los presidentes municipales, hay que irnos preparando porque todos los problemas económicos en el país, no solo en Guerrero, van a ser más complejos de resolverse’, puntualizó.



Los datos del Covid-19



Al presentar la actualización de los datos del Covid-19 en el estado, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos indicó que Guerrero acumula 14 mil 891 casos positivos y mil 698 defunciones, además, 10 mil 754 personas se han recuperado de la enfermedad.



En las últimas 24 horas se reportaron 98 casos nuevos y hay 623 casos activos que se ubican principalmente en Acapulco, Chilpancingo, Ometepec, Tixtla, entre otros.



Resaltó que la tasa de incidencia de casos activos por cada 100 mil habitantes es del 20.8 por ciento, por debajo de la media nacional que es del 30.4 por ciento.



Reiteró que los municipios prioritarios, Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo tienen una tendencia franca a la disminución en hospitalizaciones y defunciones.



Agregó que los fallecimientos en el mes de agosto fueron 306, una baja de casi el 50 por ciento comparado con el mes de junio cuando se registraron 609.



Respecto a la hospitalización, indicó que hay 182 pacientes hospitalizados, de estos, 76 se encuentran estables, 86 graves y 20 intubados.



El porcentaje de ocupación de camas Covid es del 22 por ciento, Acapulco tiene el 22.1 por ciento, Chilpancingo el 31.3 por ciento y Zihuatanejo el 9.2 por ciento, lo que demuestra una disminución importante.



A nivel nacional, Guerrero se ubica en el lugar número 27 con el 25 por ciento de ocupación de camas y el lugar número 30 con el 88 por ciento de disponibilidad de ventiladores.