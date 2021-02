Estamos trabajando el asunto del agua para que n falte en las colonias

Autoridades locales de las Colonias Potrero del Rey y Luis Donaldo Colosio junto con los responsables del Movimiento Antorchista Edmundo Acevedo Ruiz , acudieron a las oficinas de Ecatepec a la dirección de SAPASE con Mario Luna director de esta dependencia, para revisar, dar seguimiento y mantenimiento a los pozos de estas localidades, con la finalidad de seguir realizando las reparaciones pertinentes para que las familias no se queden sin este servicio de agua potable.



"Los dos años anteriores muchas familias en tiempos de calor, se quedaron sin agua por no darles mantenimiento a los depósitos, es por ello que si es importante prevenir que esto no vuela a suceder, aún porque estamos en tiempos difíciles, esto pasa afectando a los sectores vulnerables.



Además, es importante que ustedes cómo autoridades revisen el poder aplicar descuentos por el consumo de agua a muchas familias que se han quedado sin empleo, por lo tanto, sin ingresos, esperemos que el señor presidente municipal atienda estas peticiones," concluyó.



#CameliaSiTrabajaConElpueblo

#AntorchaEsTrabajo

#Delegados

#EdmundoAcevedo