Estamos viviendo un problema muy serio por el COVID-19 y tenemos que entender que hay una emergencia sanitaria: Astudillo Flores

* Ya son 265 los casos positivos, 39 defunciones y suman 28 los municipios con contagios, alertó la Secretaría de Salud estatal



* Respalda HAF la puesta en marcha del programa ’Hoy No Circula’ que emprendió el Ayuntamiento de Acapulco



www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO. 29 abril, 2020.- Luego de que los casos positivos por COVID-19 se incrementarán a 265 y a 39 las defunciones, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que es necesario hacer más cosas para prevenir riesgos de contagios.



En su transmisión a través de su red social de Facebook, el Ejecutivo guerrerense dijo que en las últimas 24 horas, fallecieron 7 personas a causa del coronavirus, ante ello, precisó: ’Es muy importante que cada quien ponga de su parte, sigue siendo un problema los mercados por eso iniciamos una serie de brigadas, concientización en las calles y las vamos a incrementar en el estado, pero es muy importante que cada quien ponga su parte’.



En este mismo sentido, reiteró su llamado a disminuir la movilidad en mercados y transporte público para reducir la propagación del coronavirus en Guerrero, ya que a la fecha suman un total de 265 personas infectadas.



Refirió que respalda la puesta en marcha del programa ’Hoy No Circula’ que emprendió el ayuntamiento de Acapulco y agregó: ’Este no es un asunto de uno o de dos, es un asunto de muchos, de muchas y cada quien tiene que aceptar y entender que estamos viviendo un problema muy serio, de una pandemia que está afectando la salud y la vida de muchos mexicanos y muchos guerrerense’.



Por su parte, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, reportó que son 265 los casos confirmados hasta este mediodía del miércoles, así como 39 defunciones, sumando 28 municipios con contagios positivos.



Además hay 87 personas recuperadas y 111 casos activos, 534 casos negativos y 74 sospechosos.



Todo esto representa un aumento en los últimos 18 días del 440 por ciento en casos positivos y en defunciones el incremento fue del 680 por ciento.



Indicó que hay 410 camas de todo el sector salud destinadas a COVID-19, donde hay una ocupación del 16 por ciento.



Astudillo Flores, indicó también que se reunió con integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el presidente Ramón Navarrete Magdaleno, junto con el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, para informar de los avances en torno al homicidio del delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tecpan, Jesús Memije