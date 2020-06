Están conmigo o contra mí’, ¡basta de medias tintas! Dice AMLO

Hugo López Gattell un mentiroso oculta datos del Covid-19 ¡qué se vaya!



*Funcionarios de gobierno del Edomex y alcaldes se contagias de coronavirus

*Ecatepec, Netzahualcóyotl, Naucalpan, los municipios con más contagios



’No hay medias tintas, es decir, no hay para donde hacerse: o se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país’. Se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción o se apuesta a que se mantengan los privilegios de unos cuantos a costa del sometimiento y del empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos. Es tiempo de definiciones’. Ésas fueran las palabras que el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció el fin de semana pasado, con motivo de la polémica contra eñ gobernador de Jalisco, Es una visión peligrosa por polarizante para México., sabemos muy bien que olarizar es una práctica rentable en términos electorales. De hecho, en eso consisten muchas veces las campañas electorales. Pero los problemas llegan cuando se recurre en exceso a ella para ganar una elección y, sobre todo, cuando se sigue haciendo uso de ella una vez que el candidato ganador llega al poder. La polarización promovida desde el poder es peligrosa por dos razones principales: 1) impide el consenso social y los acuerdos políticos, condiciones indispensables para lograr reformas de gran calado o implementar políticas públicas ambiciosas y 2) distorsiona la esfera pública, menoscaba la pluralidad y clausura el debate racional y civilizado, condiciones indispensables para la vida democrática sana. La sociedad luce cada vez menos cohesiona; si bien la abrumadora desigualdad socioeconómica es la causa principal de las divisiones existentes, por lo que éstas anteceden al gobierno de López Obrador, el presidente las ha utilizado políticamente y las ha avivado intencionalmente. Así, bajo las actuales circunstancias, todo lo que haga el gobierno está bien para unos y está mal para otros. Las redes sociales están ´pletóricas de dimes y diretes entre varios sectores de la sociedad, ahora bien con el problema de la pandemia Covid-19 las cosas no están muy bien, porque está incrementándose el desempleo; llevamos más de un millón de personas que ya no tienen trabajo, lo que no entendemos que mientras el sector Salud, recomienda seguir en casa, ahora resulta que ya comenzaran a relajarse algunas medidas sanitarias y pasar del semáforo en rojo, a naranja, precisamente porque vamos hacia abajo y la economía está cada día peor. Por lo mismo en la mitad del país, comenzaran a abrir los comercios y volver a la ’nueva normalidad’ muchas empresas, para evitar un colapso social, También el presidente López Obrador sale con su ’decálogo para disminuir el coronavirus’: para asumir la construcción de la nueva normalidad se deben asumir varias acciones y actitudes; pidió a sus conciudadanos mantenerse siempre informados de las disposiciones sanitarias y a seguir acatando las recomendaciones para cuidarse y minimizar el riesgo del contagio. También actuar con optimismo, dar la espalda al egoísmo y al individualismo y ser solidarios y humanos y no dejarse envolver por lo material, además de alejarse del consumismo. Recordó que, ante el peligro de contagio, la mejor medicina es la prevención y la adopción de las medidas de prevención e higiene. llamó a defender el derecho a gozar de la naturaleza y a alimentarse bien ’optar por lo natural, lo fresco y nutritivo’ y tomar mucha agua. También activarse físicamente; pidió eliminar actitudes racistas, clasistas, sexistas y discriminatorias en general y reforzar valores culturales. Además, dijo que si tienen o no una religión ’busquen un camino de espiritualidad’, un propósito en la vida, ’algo que te fortalezca en lo interno’. Con estas ocurrencias no creo que avancemos mucho y lo peor de todo es que vamos en caída libre, porque desafortunadamente la economía, social y la salud vamos en caída libre…



Otro caso que debemos analizar es precisamente la actitud del Subsecretario de Salud del gobierno federal y vocero para la pandemia del Covid-10, Dr.- Hugo López Gatell, personaje que ha significado mucho en los últimos tres meses para miles de mexicanos, porque es quién desde un principio debió tomar las medidas pertinentes para prevenir esta pandemia, que ha matado hasta el momento a más de 17 mil personas después de 100 días desde su aparición a finales de marzo, diario se da un balance del número de contagios, posibles enfermos y decesos, además de quienes tuvieron el virus y lograron mediante una cuarentena salir adelante. México registró un nuevo récord diario de contagios de la COVID-19 con los 5.222 notificados para llegar a los 139.196 casos desde el inicio de la pandemia, además de que reportar 504 decesos en la jornada para un acumulado de 16.448.México mantuvo cerrada su economía no esencial durante los meses de abril y mayo, en los que aplicó medidas de contingencia y de confinamiento a su población, y a partir de junio puso en marcha la etapa de la nueva normalidad con una apertura gradual en base a un semáforo de cuatro colores en los estados del país, colores de rojo, naranja amarillo y ver4de, dónde se podrá ya ir volviendo a la normalidad. Lo peor de todo esto es que cada que da su conferencia de Prensa, incluso con la presencia del mismo AMLO, hay muchas contradicciones, primero dicen que ’no había problema y podría salir la gente’; luego que no era necesario utilizar el tapabocas; pero el número de contagios subía de manera alarmante, posteriormente dijo que siempre sí; al cuestionarlo respecto a que las estadísticas daban cifras que no coincidían con la realidad; indicó que ’había que multiplicar por 8 el número de muertos y así se la fue llevando. En la actualidad hemos tenido hasta una cifra récord con más de mil fallecimientos en un día, pero promedio de 500 a 700 y en l a actualidad estamos mucho peor. ¡PERO NI AMLO NI DEMAS FUNCIONARIOS FEDERALES UTILIZAN CUBREBOCAS! Pero le dicen a la ciudadanía que sí es muy necesario para evitar contagios. Pero ahora salen con la novedad DE QUE LA MITAD DEL PAÍS, PUEDE IR VOLVIENDO A LA NUEVA NORMALIDAD, abriendo ya comercios y una serie de actividades y este relajamiento, podría traer repercusiones negativas, por que, al incrementarse el número de contagios, podrá ser insuficiente la cantidad de hospitales que hay en la zona del Valle de México. ¡LOPEZ GATELL ES UN MENTIROSO! Y ahora que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo quiere como asesor, es ahora un hombre soberbio y el presidente lo apoya incondicionalmente. ¡Y LOS MENTIROSOS LO SABEN, LO SABEN!,



Muy difícil están las cosas entre los funcionarios estatales y presidentes municipales mexiquenses, porque se han detectado 10 casos de políticos que se contagiaron con el coronavirus, entre los cuáles está el titular del ISEM Dr. Gabriel Oshea Cuevas, el encargado de la salud mexiquense dijo que se encuentra bien, en tratamiento, en recuperación y trabajando desde su casa, como lo hacen los funcionarios estatales durante la contingencia sanitaria por el covid-19. O´Shea Cuevas se sumó así a la lista de funcionarios estatales que dan positivo a la enfermedad, anteriormente se enfermó el subsecretario de Gobierno, Elías Rescala Jiménez; quién por cierto ya logró superar la pandemia. Pero quién en días recientes difundió que está contagiado, es el mismo Secretario General de Gobierno Lic. Alejandro Ozuna Rivero, lo malo es que no manifiestan dónde pudo haberse contagiado, precisamente para poder avisarle a todas las personas con las que haya tenido algún contacto; puede asumir su cargo el subsecretario Rescala. También cinco alcaldes, entre ellos el de Ozumba, Valentín Martínez Castillo; el de Zinacantepec, Gerardo Nava, el de Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez, así como la presidenta del DIF Municipal y el secretario del Ayuntamiento y el de Coyotepec, Sergio Anguiano Meléndez, quien falleció a causa de este virus. En Ocoyoacac un regidor sucumbió a este padecimiento. En el Poder Legislativo, la diputada de Morena, Azucena Cisneros Coss, resultó positiva y ha señalado que está trabajando en su domicilio y considera que poco a poco irá saliendo del virus. En el Poder Judicial al menos tres jueces contrajeron el virus., aunque se trata de ocultar pero entre los elementos de la policía estatal y diversas corporaciones municipales, hay muchos contagiados, pero como siempre sucede cuando de cifras por este problema se trata, las esconden las autoridades, precisamente porque tratan de que no cunda el pánico entre la misma ciudadanía de las cuatro regiones en las que fue dividida la entidad mexiquense. Aspecto importante es que en los centros hospitalarios mexiquenses y del IMSS, ISSSTE, e ISSEMYM, los doctores y enfermeras se encuentran muy molestos, porque pasan los días y semanas y siguen con la promesa de que les entregarían equipo para su seguridad y prevenir algún contagio por esta enfermedad mortal; asimismo que su familia no sea vea afectada. Ellos son los que están en la primera línea de atención de todos los cientos de casos que se presentan en los nosocomios. Les llegó algo de material, pero el resultado fue negativo porque son de muy mala calidad los cubrebocas, las batas y demás equipamiento, proveniente de China, demostrándose así que por comprar las cosas baratas han salido de pésima calidad. Esperemos que los apoyen y además logren tener una mayor cantidad de respiradores, los cuáles para su manejo se requiere de personal especializado, su aprendizaje requiere de capacitación de dos años.



Después de estos casi tres meses en los que todos los alcaldes de la zona metropolitana del Valle de México, han tratado de hacer su máximo esfuerzo, para hacerle frente a esta pandemia, podemos decir que no cuentan con los suficientes recursos financieros, porque no han contado con el apoyo del gobierno federal, y estatal, por lo que haciendo acopio de mucho esfuerzo y que los trabajadores hacen su parte, las cosas no mejoran mucho. Tal es el caso de los municipios de Ecatepec, dónde el edil Fernando Vilchis, se queja de que no tienen agua en una importante zona popular y el número de enfermos aumenta, pese a que CAEM, les prometió que incrementaría el caudal del vital líquido, pero no fue suficiente; en Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa tampoco ha tenido mucho éxito con la campaña y que la movilidad disminuya, por el contrario a la gente, le importa poco y pese a que se han dejado de poner los tianguis en algunas semanas, pero aún así aumentan los enfermos y los decesos. Urgente que se ponga atención de brindarles el equipamiento adecuado a los recolectores de basura, porque se han presentado enfermos entre personal de esta área; Servicio Públicos, algunos municipios están trabajado por guardias y otros de tiempo completo, Protección Civil, camilleros y personal de intendencia de los hospitales y clínicas adaptados para atención del Covid-19 y por último a los policías municipales, quienes están por turnos de 24 por 24 horas de trabajo, teniendo que hacer una labor de vigilancia, dado que en muchas empresas están cerradas y los delincuentes se aprovechan para robar. Coacalco por medio de su alcalde Darwin Eslava mencionó que hacen su mejor esfuerzo para vigilar que los comercios que no son e4senciales, estén cerrados, ya clausuraron una tienda Walmart por no cumplir con su cometido, personal de servicios públicos están haciendo su labor y cumplir con las necesidades del municipio.