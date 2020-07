¿En verdad los gobernantes están informados de todo lo que sucede. Los Presidentes saben lo que ocurre en todo el país. Conocen lo que hacen sus colaboradores. Reciben los pormenores de cada cosa?



De acuerdo con lo que afirma Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo federal se encuentra al tanto de su entorno, por más lejano que se encuentre el epicentro de lo que se viene desarrollando.



Y es que en México siempre se ha manejado la teoría del hombre mejor enterado, basado en los gobernantes, sea Presidente de la República, Gobernador de un estado o hasta alcalde de un municipio, de acuerdo a su estatus.



Los hechos muestran lo contrario, que no siempre el gobernante conoce los pormenores o es alimentado con la información de lo que viene sucediendo, con lo que podría adelantarse o prever lo que se avecina.



Antes de que surgieran los floreros, los secretarios de Gobernación se consideraban los mejores enterados de lo que sucedía en el país, pues se suponía que los órganos de inteligencia se concentraban ahí, aunque no siempre era cierto, pues diversos problemas le estallaron en las manos y no supieron ni por donde venían los estallidos.



Eso sí, respondían con furia y con toda la fuerza del gobierno, sin importar consecuencias. Del levantamiento zapatista hay dos versiones, una señala que fueron advertidos y no hicieron caso y otra que precisa que no supieron ni por donde les explotó el problema.



Antes de eso en los 60 en Ciudad Madera, Chihuahua, se produjo el primer alzamiento guerrillero en contra del Ejército y ni hablar de las ligas 23 de septiembre, Espartaco y otras más que brotaron en los 60 y 70s.



Lo anterior viene a colación por el inminente arribo del ex director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, del que se espera dé a conocer los detalles de las operaciones realizadas al amparo del cargo que ostentaba y de las, presuntamente, estuvo enterado siempre Enrique Peña Nieto.



Una frase expuesta por su ex abogado, Javier Coello Trejo, es el hilo de una madeja que pretende jalar la Fiscalía General, basada en que Lozoya Austin no se manejaba solo.



Y aunque se trate de asuntos distintos, ya que un levantamiento armado no es similar a los actos de corrupción que cometen los servidores públicos, podrá evidenciar si efectivamente un Presidente de la República se encuentra enterado de lo que ocurre a su alrededor y si sus colaboradores le informan cada detalle de lo que realizan.



En el caso preciso de Peña Nieto se sabe que algunas cuestiones de lo que venía sucediendo con sus colaboradores si conocía el desarrollo de algunos hechos.



Sabía lo de la Estafa Maestra y no procedió, con todo y que fue advertido. Fue informado en tiempo y forma de los abusos de Javier Duarte y Roberto Borge, por lo que también pudo saber lo que sucedía con Lozoya Austin y sus nexos con Odebrecht y con Agronitrogenados.



Hace poco un destacado miembro del Ejército, el divisionario Tomás Ángeles Dauahare, afirmó haber informado al entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa de los nexos con el narcotráfico de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a lo que no hizo caso, situación que negó el propio Calderón Hinojosa.



Y es que en estos casos no existen documentos que avalen una u otra cosa, sino simplemente palabras de cada lado que dejan la duda sobre qué es lo cierto y lo falso.



Por mucho Guanajuato se ha convertido en la entidad más violenta del país. Son frecuentes las masacres que ocurren en ese estado, sin que se logre resolver ninguna de ellas. Salamanca, Celaya, Irapuato, dan cuenta del uso de la violencia, sin dejar de lado la zona de influencia del Cártel de Santa Rosa de Lima que abarca los municipios de Villagrán, los Apaseos y Juventino Rosas. El gobierno de Diego Sinhué Rodríguez se muestra totalmente abúlico y sin poder responder a sus gobernados.



[email protected]

[email protected]