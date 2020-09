Estar en semáforo amarillo no significa que la pandemia haya terminado. Hay que redoblar esfuerzos: Héctor Astudillo

www.guerrerohabla.com



• El Desfile del 16 de septiembre se suspenderá



Acapulco., Gro, 31 de Agosto de 2020.- Durante la transmisión diaria sobre los datos del Covid-19 en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo enfatizó que aunque la entidad actualmente se encuentra en semáforo amarillo, esto no significa que la pandemia ya haya terminado y ante ello, se requiere seguir aplicando los protocolos de prevención necesarios para seguir impulsando la economía y evitar que se dé un retroceso en la ponderación nacional.



’Los invitamos a todos, a todas a seguirnos cuidando, no ha pasado la pandemia, la pandemia está, el contagio está, pero tenemos por supuesto que seguir adelante con todo lo que se pueda tener como actividad por el bien de nuestra economía y hasta por el bien de nuestra propia salud emocional. Hay que tener cosas, hay que tener actividad’, señaló.



Con este avance en el semáforo, se podrá ampliar la capacidad de recepción de los negocios, de tal modo que los hoteles, restaurantes, transporte público, servicios religiosos, bancos. Platerías y joyerías, producción agroindustrial y mezcalera, plazas cívicas, jardines, parques, polideportivos, unidades deportivas, zoológicos, playas, servicios, náuticos, deportes acuáticos, agencias distribuidoras de autos, refaccionarias y servicios, cines, teatros, muesos y albercas públicas, podrán tener un aforo del 60%.



En el caso de los supermercados, almacenes, centros comerciales, gimnasios, barberías y estéticas, también podrán aumentar al 60%, pero con la restricción de que sólo permitirán el ingreso de una persona por familia. En lo que respecta a los centros nocturnos, bares y salones de eventos, podrán recibir el 50% de su capacidad, siempre y cuando sean lugares abiertos y contar con la previa autorización y supervisión de las autoridades municipales.



La Ceremonia del Grito se realizará sin convocatoria de personas



En el caso de la tradicional Ceremonia del Grito, el mandatario estatal informó que dadas las circunstancias que se viven, se llevará a cabo sin convocatoria de personas y sin verbena popular, de manera modesta. Además de que el desfile para el 16 de septiembre queda cancelado, esto para evitar poner en riesgo a la población.



’Sin público, sin convocatoria, sin artistas, sin luces, sin botanas, sin verbena, sencillamente el puro Grito, de manera modesta. Lo vamos a hacer porque es nuestra máxima festividad nacional, desfiles definitivamente no va a haber el 16 de septiembre y lo vamos a comunicar también en el Periódico Oficial’, señaló.



A pregunta expresa, el mandatario dijo que el regreso a clases de manera presencial sólo será posible cuando el semáforo esté en verde, por lo que pidió a la población seguir uniendo esfuerzos para lograr mantener la tendencia positiva que tiene la entidad. De la misma manera dijo que en el caso del gobierno del estado, las personas vulnerables regresarán a actividades cuando existan las condiciones.



El Covid-19 en Guerrero



En su reporte diario, el secretario de Salud en la entidad, Carlos de la Peña Pintos informó que hasta este día, en Guerrero se tiene un registro de 14 mil 793 casos acumulados, mil 695 decesos y 83 casos nuevos, lo que representa un incremento del 0.6% con respecto del día anterior.



De la Peña Pintos destacó que la entidad sigue en una tendencia de decremento en los indicadores, lo que ha permitido que Guerrero siga avanzando, sin embargo pidió a la población no confiarse y dijo que es ’necesario continuar con las mismas restricciones y mismos cuidados, para evitar contagios’.



De acuerdo a las cifras, actualmente hay 179 pacientes hospitalizados, de los cuales 25 están en estado crítico. La entidad se posiciona en el lugar 28 a nivel nacional en cuanto a Ocupación de Camas, con 25% y en el lugar 31 en cuanto a Ocupación de Ventiladores, con 13%.



Acompañaron al gobernador el Coordinador Nacional de Infraestructura Hospitalaria del Insabi, Carlos Sánchez Meneses y el secretario de Educación Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui.