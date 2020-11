Estarán vigilados los panteones para que nadie ingrese

Por Norma Cardoso/ Lulú Mercado



Por motivo de la pandemia, a partir del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, las puertas de los panteones municipales de Tepic estarán cerradas al público, por lo que las personas que como cada año pasaban todo el día con sus difuntos, desgraciadamente, en esta ocasión, no va a ser así, pues se cierran los panteones que administra el gobierno municipal, como son el legendario Panteón Hidalgo y el Panteón Jardines La Cruz.



La Directora de Panteones, Xóchilt Velasco, indicó que ’se dio la orden para que a partir del día 31 de octubre, nadie podrá ingresar a los panteones, ni las personas que vienen a trabajar, que de repente cuidan ciertas tumbas, que las lavan, las limpian, ni los mismos trabajadores que andan aquí, ya se habló con ellos para que termine con su trabajo, para evitar cualquier situación que incomode a la ciudadanía, porque nuestro presidente, el maestro Javier Castellón, nos da las instrucciones e indicaciones que sea un gobierno de piso parejo en donde todos recibamos la misma atención y en este caso así va a ser, se les pidió que nadie entre para evitar inconformidades que digan porque unos sí y otros no, así que, por respeto toda la ciudadanía se tomó ese decisión.’



Informó la titular que solo habrá personal necesario en caso de que haya un servicio de inhumación, es así que, se le pidió el apoyo al Director de Seguridad Pública de Tepic, Comandante Faustino Zaleta con la vigilancia, para evitar cualquier situación, con los jóvenes, más que nada, ’la verdad no es con el afán de incomodar a la ciudadanía o de que digan que le hablaron hasta a la fuerza pública, no es ese el fin, el fin es resguardar y cuidar el buen orden dentro de los panteones’.



Para los días posteriores al de Muertos, en donde muy probablemente se incrementen las visitas a los panteones del municipio de Tepic, su titular, dijo que van a esperar las indicaciones del Comité Covid del estado, para que sean ellos quienes den las indicaciones de cómo se abrirán los panteones.



’Entendemos que hay mucha gente que está deseosa de entrar a visitar a sus familiares, entonces ellos nos darán la indicación si va a ser de cierta cantidad de personas que van a entrar por día, cómo vamos hacer el control, debemos de tener personal al ingreso para cuidar las medidas higiénicas’, acotó.