Estaremos ante un crimen de Lesa Humanidad?- 1

Me remito a diferentes enciclopedias virtuales para entresacar estos conceptos: El maltusianismo fue creado por el clérigo inglés Thomas Robert Malthus, quien en su obra ’Ensayo sobre el principio de la población’ alertó de la posible extinción de la raza humana hacia el año 1880. Esto, debido a una sobrepoblación que llevaría a una crisis alimentaria.



El neomaltusianismo es una teoría demográfica, social y poblacional que considera el exceso de población de las clases pobres u obreras como un problema para su calidad de vida.



Los seguidores de estas teorías catastróficas van más allá, al sostener que cuando menos la mitad de la población mundial debería de desaparecer para que la otra pudiera vivir con calidad y comodidad.



Ante la pandemia del CONVID19, en días pasados me permití enviar a un grupo de Amigas y Amigos Colegas el siguiente artículo del también cofrade Julio Yao Villalaz, reconocido analista internacional y diplomático de carrera titulado: ’COVID19 no se originó en China’, mismo que distribuyó la Agencia América Latina en Movimiento; ’Alai-amlatina’, en la cual colaboro.



La ficha curricular reducida de Julio Yao lo dice todo: Fue profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, asesor del general Omar Torrijos, vicepresidente del Movimiento Unidad Latinoamericana y representante de la República de Panamá ante la Corte Internacional de La Haya.



Ahora en varias entregas lo doy a conocer, no sin antes invitarlos a leerlo y analizarlo, y como es obvio, que cada uno de nosotros saque sus conclusiones. Nosotros iremos agregando algunas apostillas, como la siguiente pregunta que sirve de título a la serie. ¿Estaremos ante un crimen de lesa humanidad? El artículo de Yao está articulado en 30 puntos de investigación y 11 preguntas finales. Textual:



1. Desde Malthus, no han faltado voces que pregonan la necesidad de disminuir la población planetaria. Los estrategas de Washington, con Rumsfeld/Cebrowski a la cabeza, han apostado por la reconfiguración del mundo para seguir dominándolo.



2. Las tesis neoliberales de reducción del gasto social expresan ese neomaltusianismo genocida: Christine Lagarde, del Banco Central Europeo y ex Fondo Monetario Internacional, FMI, ha dicho que hay ’demasiados viejos y debemos eliminarlos’, mientras que el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, ha dicho que ’los abuelos deberían sacrificarse y dejarse morir para salvar la economía’.



3. La emergencia de China ha puesto en peligro la hegemonía de Estados Unidos, que intenta frenar su desarrollo, y el COVID19 pudiera ser una de sus posibles herramientas, tal como lo consideran reputados analistas de geopolítica. No en vano Wilbur Ross, Secretario de Comercio de ese país, dijo que ’el COVID19 ’traería de regreso a casa muchos empleos’ que ahora están en China.



4. Un nuevo orden internacional con EUA, China y Rusia a la cabeza aportaría una mayor simetría en las relaciones internacionales, pero Washington se opone.



5. Antes del brote en Wuhan, instituciones científicas y académicas de EUA (v.g., Harvard University) llevaron a cabo en dicha ciudad, sin autorización, investigaciones biológicas, robaron ADN de cientos de miles de ciudadanos chinos y fueron expulsadas del país por actos opacos. CONTINUARÁ.



