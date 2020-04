Estaremos ante un crimen de Lesa Humanidad? - II

¡Quédense en casa! ¡Quédense en Casa! ¡Quédense en casa!



SEGUNDA PARTE



El clérigo inglés Thomas Robert Malthus, quien con su obra ’Ensayo sobre el principio de la población’, con la que alertó, fallidamente, de la posible extinción de la raza humana en el año 1880, nació en Westtcott, Reino Unido el 13 de febrero de 1766 y falleció el 23 de diciembre de 1834 en Bath, es decir, por 46 años no pudo comprobar su fallida predicción, sin embargo hizo escuela con la teoría a la que dio su apellido, el ’Malthusianismo’.



Derivado del mismo, se crea el ’Neomalthusianismo’, que en una época nos pegó directamente, la narrativa correspondiente está escrita en nuestro libro ’Mi Vida Son Mis Amigos, una historia de los noticiarios en México’, y la he utilizado en algunas pláticas en el aula, en conferencias y en presentaciones de libros. En la próxima entrega la relataré.



Ahora continuemos con los siguientes puntos en que el colega peruano, Julio Yao Villalaz dividió su artículo titulado ’COVID19 no se originó en China’:



6. En octubre de 2019, se llevaron a cabo en Wuhan Ejercicios Militares en los que participó Estados Unidos de América, EUA, con tan mal desempeño que ello dio lugar a las sospechas de que los miembros de su delegación no eran realmente atletas y que los mismos -que se hospedaron cerca del mercado de mariscos- lo diseminaron –el coronavirus-, desde ese lugar.



7. También el 18 de octubre de 2019 (dos meses y medio antes del brote en Wuhan) se llevó a cabo un simulacro o ejercicio en Nueva York del Foro Económico de Davos para determinar el impacto de una pandemia en la economía mundial. Participaron la ’John Hopkins Center for Health Security’, Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud-, y la ’Bill & Melinda Gates Foundation’ -la fundación de caridad más grande del mundo-. Aunque el Foro ha negado toda conexión con COVID19, este hecho no deja de ser sorprendente.



8. El brote de COVID19 en Wuhan se le atribuyó al gobierno de China y coincidió con una marejada de xenofobia contra su pueblo. El propio presidente Trump y su Secretario de Estado, Mike Pompeo, no demoraron en llamarlo el ’virus de China’, bajo fuerte protesta de Pekín.



9. El 6 de febrero de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China exigió que EU explicara qué significaban los ocho contenedores con etiquetas de riesgo biológico enterrado en su Consulado General, abandonados al retirarse todos los estadounidenses de territorio chino.

A pesar de que China sugirió acudir al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, EUA no ha respondido aún al reclamo.



10. Sin embargo, el gobierno de China, bajo el presidente Xi Jingpin, actuó con responsabilidad, a pesar de un traspié inicial, y construyó en poco tiempo varios hospitales, tomando medidas estrictas para salvaguardar a su población y sometiendo a Wuhan a una severa cuarentena. ¿Por qué Wuhan? Porque Wuhan es el hub –punto de conexión-, internacional y el centro tecnológico más importante de China’.



La pregunta está en el aire. ¿Estaremos ante un crimen de lesa humanidad? CONTINUARÁ.



