Estaremos ante un crimen de Lesa Humanidad? -III

TERCERA PARTE



Como ya lo expusimos, el clérigo inglés Thomas Robert Malthus erró en su predicción de que la humanidad desaparecería hacia el año 1880, sin embargo hizo escuela al darle su apellido a la teoría demográfica, el ’Malthusianismo’ y como consecuencia el ’Neomalthusianismo’ que ahora, al parecer, está siendo retomada, según lo explica en su artículo el colega panameño Julio Yao Villalaz titulado, ’Convid19 no se originó en China’. Antes de seguir con los puntos en que lo sustenta, cumplimos con el compromiso de dar a conocer la narrativa de cómo en una época de nuestra vida profesional nos pegó directamente esa criminal doctrina, insertada en nuestro libro, ’Mi Vida Son Mis Amigos, una historia de los noticiarios en México’.



El 23 de abril de 1975 el presidente de Estados Unidos, Gerald R. Ford, dijo un discurso en la Universidad Tulane de Luisiana donde informó que la guerra de Vietnam había terminado, en otras palabras, había triunfado el Frente Nacional de Liberación, y por primera vez la gran potencia aceptaba su derrota.



Los amigos voceros de la embajada de Estados Unidos en México me avisaron del discurso y me dijeron que nos proporcionarían en vivo el llamado ’audio internacional’ con traducción simultánea. Desde luego que acepté y uní todas las radiodifusoras del ’Núcleo Radio Mil’ y lo transmití en vivo.



Cuando estaba terminando la transmisión, se presentó un alto ejecutivo de la empresa y fuera de sí me preguntó quién me había autorizado transmitir el discurso de ese ’imbécil de Ford’, conteste que mi nombramiento de Director Fundador de la División Noticias del Núcleo Radio Mil. A gritos me dijo, palabras más palabras menos, que la decisión de ese presidente era un error histórico, porque cuando menos debería de morir la mitad de la población mundial para que la otra viviera feliz y en comodidad. Le pregunté: ¿Aunque Usted esté en la mitad que debe desaparecer? Su contestación afirmativa me dejó atónito. El Neomalthusianismo me desarmó puesto que entendí que ya nada podía hacer en esa compañía radiofónica. Preferí dejar la comodidad de un estupendo empleo, que transigir en mi formación humanística.



Continuemos con los siguientes 5 puntos del documentado artículo del colega Julio Yao Villalaz



11. El subsecretario adjunto de Defensa para China, Chad Sbragia, afirmó que ’el Pentágono debe prepararse para un conflicto militar con China’. A raíz de los avances de BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) y en medio de la guerra de EUA, China enfrentó seis epidemias, una de las cuales (gripe porcina) mató a la mitad de sus existencias (PL, 21/2/20).



12. El ’Center for Research on Globalization’ -Centro de Investigación Sobre la Globalización-, de Canadá, rechaza la posibilidad de que el virus haya sido liberado ’accidentalmente’ entre la población por el propio gobierno de Pekín.



13. Según el citado Centro: ’El COVID19 fue creado en el Laboratorio Bioinformático del ’Pirbright Institute’ de Inglaterra en 2014, del cual existen registros en la Oficina de Patentes de Estado Unidos, EU. El Instituto está ubicado en el Reino Unido y es financiado por su gobierno, a través de ’Biotechnology and Biological Sciences Research Council’ –El Consejo de Investigación de Biotecnología y Ciencias Biológicas-.



14. El principal especialista -en enfermedades respiratorias- de China, Zhong Nanshan, dijo el 27 de enero: ’Aunque el COVID-19 se descubrió por primera vez en China, esto no significa que se haya originado en este país’.



15. Otros investigadores de China indican que el COVID19 pudo haber comenzado su transmisión de persona a persona a fines de noviembre, después de los Juegos Militares (People’s Daily, 23 de febrero de 2020; Global Times, 22 de febrero de, 2020).



Insistimos: ¿Estaremos ante un crimen de lesa humanidad? CONTINUARÁ.



