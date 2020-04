Estaremos ante un crimen de Lesa Humanidad? -V

QUINTA PARTE



Como resultado monstruoso del maltusianismo y del neomalthusianismo nace desde el último tercio del siglo XIX a estos primeros 20 años del XX, la tesis o teoría capitalista de suprimir el 50 por ciento de la humanidad para que la otra mitad viva en comodidad y disfrute, como ya lo habíamos abordado:



Continuemos, ahora, con 7 puntos más del documentado artículo del colega panameño, Julio Yao Villalaz, no sin antes recordarles que en los anteriores abordó como se diseminó el virus en el mundo hasta convertirse en pandemia:



21. Esto podría indicar que el COVID19 ya se había propagado en EUA, pero que oficialmente los síntomas se atribuyeron a otras enfermedades, y por lo tanto probablemente la propagación fue encubierta.



22. Un vocero del gobierno chino instó al Gobierno de EUA a aclarar las actividades del Laboratorio Microbiano del Ejército de EUA en Fort Detrick (Frederick, Maryland), que ha sido el principal centro del programa de armas biológicas del Comando Médico del Ejército de EUA, clausurado abruptamente en agosto de 2019 (People’s Daily, -Diario del Pueblo-, Órgano del Partido Comunista Chino-, PCCh).



23. La cancillería china preguntó: ’¿Podría ser el Ejército de EUA lo que llevó la epidemia a Wuhan? ¡Nos debes una explicación!’, escribió el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, dirigiéndose a Washington (3 de marzo de 2020).



24. Zhao Lijian agregó también que el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EUA, Robert Redfield, admitió ante la Cámara de Representantes que algunos estadounidenses que aparentemente murieron de influenza tuvieron un resultado positivo para el COVID19 en el diagnóstico póstumo. EUA reportó 34 millones de casos de influenza y 20 000 muertes. Redfield le da la razón, por lo tanto, a los científicos de los países más relevantes de Asia.



25. Tiene toda la razón el gobierno de China al considerar ’absolutamente incorrecto e inapropiado" referirse a este virus como el ’coronavirus chino’ cuando su origen en realidad es –estadounidense-, EUA.



26. Philip Giraldi, exfuncionario de la CIA opinó que su país podría haber ’creado’ al temido virus, en colaboración con Israel, como un arma de guerra biológica para dañar a China e Irán.



27. Recientemente, saltó a la palestra el nombre de Yoshihiro Kawaoke, profesor laureado de Virología en la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Tokio. Kawaoke trabajó con los virus de la Influenza y el Ébola.



Kawaoke reinventó en 2011 un nuevo virus basado en el H5N1, pero sus investigaciones fueron frenadas por el gobierno de EUA al considerarlas polémicas o controversiales. No obstante, el gobierno lo autorizó a continuarlas en 2019.



Según fuentes no oficiales y no verificadas, este virus fue llevado a Pakistán y experimentado en 50 soldados y, desde este país, el virus fue llevado a China. CONTINUARÁ.



