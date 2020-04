¿Estaremos ante un crimen de Lesa Humenidad? lV

La querida Marina Gálvez y Fuentes, me envía la siguiente canción de Luis Enrique Mejía Godoy, para ubicarlo, es hermano del Carlos, compositor de la célebre melodía: ’Ay Nicaragua Nicaragüita’, Ambos son famosos cantautores de 75 y 77 años respectivamente. Ahora sí que nos cae ’como anillo al dedo’, ante el obligado confinamiento: ’Mi casa es mi nido, no mi jaula; mi espacio vital, no mi encierro. Jamás será prisión, reclusión, ni cárcel. Mi casa tiene las puertas abiertas para la esperanza. En sus ventanas no hay barrotes sino racimos de luz, y tiene el alma llena de poemas y canciones. Mi casa es mi planeta y mi encuentro cotidiano con los míos, la conversación alrededor de la mesa servida, cálido abrazo que enfrenta a las pandemias y las mentiras. Mi casa es un árbol preñado de luceros y tiene un techo coronado de mariposas, un trozo de cielo azul hay en su patio de trinitarias –buganvilias- y sajuanjuches. -Flor nacional de Nicaragua-. Mi casa es la única trinchera para vencer el miedo. A pesar del exilio, es mi pequeña patria, mi corazón coraza’.



CUARTA PARTE



El neomalthusianismo nace a finales del siglo XIX, inspirado en los movimientos revolucionarios del anarquismo socialista y de otras formas de socialismo, recoge parte de la teoría poblacional de Thomas Malthus, fuente: Wikipedia



Continuemos con los siguientes 5 puntos del documentado artículo del colega panameño, Julio Yao Villalaz:



16. En febrero de 2020, Asahi News, de Japón, afirmó que el coronavirus se originó en -Estados Unidos-, EUA, no en China, y que muchas de las 14,000 muertes en ese país, atribuidas a la influenza, pudieron haber sido por el COVID19. Asahi News presentó documentación científica de sus afirmaciones, pero esta información fue borrada de la web occidental.



17. Un destacado virólogo y farmacólogo de Taiwán, sugiere que el coronavirus fue originado en EUA. El tipo de virus que infecta a Taiwán existe sólo en Australia y EUA y, dado que Taiwán no fue infectado por australianos, la infección en la Isla sólo pudo haber venido de EUA (27 de febrero de 2020).



18. El investigador sostiene que solamente EUA tiene las cinco cepas conocidas del virus, mientras que China tiene sólo una, al igual que Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, Singapur, Inglaterra, Bélgica y Alemania. Su tesis es que los haplotipos –cromosoma que determina la posición de un gen-, que en otras naciones pudieron haberse originado también en EUA.



19. Irán e Italia han descifrado el genoma localmente y detectado variedades diferentes a la de China, lo que significa que no se originaron en este país. El tipo prevalente en Italia tiene casi la misma tasa de mortalidad que la de China, mientras que el de Irán parece ser el más mortal, con una tasa de mortalidad de entre un 10 y un 25 por ciento. ¿Será porque Irán es enemigo de EUA y la mayor amenaza a Israel, en tanto que Italia es la entrada a Europa y país clave en la Ruta de la Seda, como afirma Noam Chomsky?



20. El referido científico explicó el caso de septiembre de 2019, cuando algunos japoneses viajaron a Hawái y regresaron infectados sin haber viajado a China. Ese mismo mes (septiembre) el virus comenzó, según el científico, y los virólogos japoneses llegaron a la misma conclusión. CONTINUARÁ.



