Estaremos atentos del juicio por el intento de feminicidio perpetrado en contra de María Elena Ríos: Senador Salomón Jara Cruz

Estaremos atentos del desempeño del fiscal Vasconcelos en el juicio del agresor de María Elena Ríos: Salomón Jara



· La sanción para crímenes como este deben sentar un gran precedente



El senador Salomón Jara Cruz Celebró que un juez de control haya decretado la vinculación a proceso de Juan Antonio Vera Carrizal, autor intelectual del ataque con ácido y del intento de feminicidio perpetrado en contra de María Elena Ríos.



Señaló que espera que la Fiscalía General de Estado concluya las investigaciones complementarias antes del plazo de tres meses que le ha sido concedido y no repita los errores ni retrasos acontecidos durante la integración de la carpeta de investigación.



’Dado que los ojos de la sociedad oaxaqueña estarán puestos en el desarrollo de esta etapa procesal del caso, esperamos que la presión obligue al Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez a desempañarse como nunca antes lo ha hecho: con profesionalismo’, añadió el legislador morenista.



Aunque, añadió Jara Cruz, Vasconcelos Méndez deberá esforzarse, dada su poca capacidad no sólo como Fiscal sino como abogado, frente a un despacho internacional contratado por Vera Carrizal para enfrentar la imputación por intento de femenicidio agravado con uso de sustancias químicas.



Confío en que el órgano jurisdiccional competente actuará con imparcialidad y estricto apego al debido proceso, con perspectiva de género, garantizando la autonomía del poder judicial y haciendo justicia para María Elena.



La resolución del juez deberá fundamentarse en el rigor científico y en el respeto al debido proceso que haya seguido la Fiscalía del Estado para integrar la carpeta de investigación y en las investigaciones complementarias que le han autorizado realizar.



’La sanción para crímenes como el cometido contra María Elena deben sentar un gran precedente. La violencia contra las mujeres, cualquiera que sea su manifestación, no deben quedar impunes’, concluyó el senador Salomón Jara Cruz.