Estas son las 3 razones del bloqueo de cuentas de Twitter en México

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 29 enero, 2021.-La semana pasada Twitter bloqueó algunas cuentas afines con Andrés Manuel López Obrador y con iniciativas de su gobierno. Pero más allá de una decisión por el contenido de estas cuentas, la red social las retiró por considerar que se trataba de spam o que intentaban manipular la conversación en la red social.





En una llamada con varios medios de comunicación especializados en Tecnología, Hugo Rodríguez, director de políticas en Twitter México y América Latina explicó a detalle que, incluso, una de las cuentas bloqueadas había sido desactivada una vez y después de una apelación logró su reactivación, aunque no precisaron qué cuenta fue.



’La regla que se activó fue de spam y manipulación, algo que identificó un grupo de personas que no están ni siquiera en México, ellos no estaban viendo el contenido, sino que se centraron en tres actividades: cuentas múltiples con el mismo fin, que es el equivalente online a los acarreados; el número dos son las cuentas automatizadas, o sea cuentas robotizadas que retuitean contenido, que es el equivalente de las llamadas de call center; y tercero es el caso de las cuentas falsas, o sea que se hacen pasar por otras personas’, precisó Rodríguez.





Esto significa que más allá del contenido que las cuentas tenían, lo que identificó el grupo de moderadores de Twitter fueron estas tres actividades.



De acuerdo a su último reporte de transparencia, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 los equipos de monitoreo vieron un aumento del 54% en los desafíos contra cuentas de spam, un incremento que se debe en parte a las medidas que implementaron para proteger la conversación sobre COVID-19.







La empresa también vio un aumento del 16% en la cantidad de reportes spam en comparación con el último informe . Cabe destacar que el reporte es global.



Antes de que las cuentas sean desactivadas, Rodríguez precisó que tienen un par de pruebas con el fin de darle una oportunidad para rectificar el reporte que tienen.



’Se les avisa cuando se identifican este tipo de actividades y se les da a las cuentas un desafío con el fin de hacer un recaptcha para identificar que no sea un robot, o se suspenden las cuentas que replican el contenido para identificar la cuenta ‘matriz’. O bien, si se trata de un reporte de identidad, se da oportunidad para identificarse, si no logran pasar estos desafíos, entonces son eliminadas las cuentas’, señaló el vocero de Políticas Públicas de Twitter.



Sobre la coincidencia de por qué pudo suceder esto, Ramírez afirma que lo que sucedió en la plataforma fue que el nivel de conversación creció, lo que enciende las alertas de los equipos de monitoreo para verificar que en la conversación no haya manipulación.



Al ser un tema relevante, muchos usuarios tuitearon legítimamente sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, alrededor de la posición política de la plataforma, sin embargo, muchas otras cuentas usaron esta oportunidad para realizar actividades de spam y manipulación.



Twitter afirma que muchas de las tendencias que se ven a diario en la red, pueden no subir a ser una conversación.



’Las tendencias son falsa popularidad, no quiero decir que toda la conversación fue automatizada, pero hay siempre una capa de basura, el sistema lo que busca hacer es sacar la basura, pero cuando se meten varias cuentas legítimas es que la tendencia se vuelve conversación’, dijo el directivo. O sea se queda más allá del típico hashtag.