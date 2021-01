Estas son las 4 inconsistencias más importantes del expediente de la DEA contra el General Cienfuegos

Los elementos de prueba presentados por Estados Unidos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional de México, el General retirado Salvador Cienfuegos Zepeda, han generado polémica debido a una serie de inconsistencias.



La publicación de las pruebas recabadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EU, así como del expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, donde revisa dichos elementos, se dieron a conocer el pasado fin de semana, luego que la exoneración del General retirado provocase fuertes críticas en el país latinoamericano.



1.– ¿EL ’PADRINO’ ES CIENFUEGOS?



El Departamento de Justicia de EU explicó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México que los elementos de prueba contra Cienfuegos fueron obtenidos de manera indirecta mientras la DEA investigaba una red de traficantes de heroína.



Desde 2013, la agencia antidrogas interceptó una serie de mensajes telefónicos entre dos capos, identificados como Juan Francisco Patrón-Sánchez (alias ’H-2’) y su subordinado Daniel Silva Garate (alias ’H-9’), traficantes de heroína vinculados al Cártel de Nayarit. En sus conversaciones, H-9 pide dinero a H-2 para corromper a un militar de alto rango, a quien se refieren como ’El Padrino’ o ’Zepeda’.



Sin embargo, ambos traficantes manifiestan sus dudas sobre la identidad que se esconde detrás de ’El Padrino’ o ’Zepeda’, por lo que queda en duda si dicho personaje es realmente Cienfuegos, tal como señala la FGR en su expediente.



2.– DESCRIPCIONES QUE NO CORRESPONDEN



En algunos fragmentos de las conversaciones, los narcotraficantes describen a ’El Padrino’ como un ’señor güero, güero’ (páginas 18 y 20 del expediente divulgado por la SRE) o como alguien que tiene ’los cachetes siempre rojos’ (página 23).



Estas características, sin embargo, no corresponden con la fisonomía de Cienfuegos.



Más adelante, ’H-2’ y ’H-9’ discuten sobre si la identidad de su contacto en el Ejército es una persona en activo o retirado, a quien describen primero como un hombre ’alto, blanco, cacarizo y medio llenito’ y después como un ’chaparrito, blanco’ (páginas 464-469).



3.– FECHAS, LUGARES Y DATOS QUE NO CUADRAN



En otra parte de las conversaciones, ’H-9’ le dice a su jefe que ’El Padrino’ tiene un hijo de su edad (página 31). Cienfuegos, en cambio, tiene cuatro hijas, ningún varón.



Asimismo, uno de los capos asegura que la esposa de ’El Padrino’ es hermana del entonces Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz (página 521). La esposa de Cienfuegos no tiene ninguna relación de parentesco con dicho político.



’H-9’ también informa a su jefe que supuestamente viajó a la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2015 para entrevistarse con ’El Padrino’ en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa (páginas 10-14).



Sin embargo, Cienfuegos demostró que ese día estuvo en Acapulco, en el estado de Guerrero (a 300 kilómetros de distancia de la capital), en un evento público del Ejército.



Ni la DEA ni los fiscales del Departamento de Justicia corroboraron la información que aparece en las conversaciones interceptadas.



4.– UN TELÉFONO DESCONOCIDO



La DEA registró algunos mensajes de ’Zepeda’ que fueron enviados desde un dispositivo marca BlackBerry el 9 de diciembre de 2015.



Sin embargo, no existe referencia ni evidencia de que tales mensajes hayan sido enviados desde algún dispositivo telefónico propiedad de Cienfuegos.



Tampoco hay pruebas de que el General retirado tuviera un dispositivo marca BlackBerry, de donde habrían salido los mensajes interceptados, tal como acreditó la FGR.



INVESTIGACIÓN ’IRRESPONSABLE’



Ante las múltiples inconsistencias, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de ’irresponsable’ la investigación de la DEA, debido al daño que provocó para el prestigio de México ante el mundo.



’No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento, y que nos quedemos callados’, afirmó el mandatario este lunes durante su conferencia matutina.



Las declaraciones de López Obrador se produjeron tras las críticas recibidas por parte del Departamento de Justicia de EU por dar a conocer el expediente contra Cienfuegos, que llevó a su detención en el aeropuerto de Los Ángeles para comparecer ante una Corte de Nueva York, aunque finalmente fue repatriado a México.



’Publicar tal información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y EU, y cuestiona si EU puede continuar compartiendo información para apoyar las propias investigaciones criminales de México’, dijo el representante de la Justicia estadounidense.



En México, diversos analistas han criticado las deficiencias en la investigación de la DEA y también han cuestionado el manejo de la crisis por parte de López Obrador.



Sin embargo, todavía no queda del todo claro por qué razón la DEA y el Departamento de Justicia de EU decidieron emprender un proceso judicial contra un exsecretario de la Defensa mexicano con un expediente tan flojo, pese al riesgo de generar una crisis diplomática, como finalmente ocurrió.



En este sentido, López Obrador atribuyó la detención de Cienfuegos al golpeteo político en el contexto de las elecciones presidenciales en EU, celebradas en noviembre pasado. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de EU amenaza con reanudar el proceso judicial.