Éstas son las actividades que podrás realizar durante el semáforo naranja, según López-Gatell

En el día 14 del regreso a la ’nueva normalidad’, estrategia del gobierno federal para dar paso a la reapertura escalonada de la vida económica, social y educativa del país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó sobre las actividades que se pueden realizar en los estados donde el semáforo epidemiológico se encuentra en los colores naranja y rojo.



De acuerdo con los datos proporcionados durante la conferencia vespertina de este domingo, 16 estados de la República están en color naranja, lo que significa que tienen un riesgo alto de pacientes de coronavirus que requieren hospitalización o en el porcentaje de casos positivos.



Las entidades con este color son: Jalisco, Quintana Roo, Michoacán, Baja California Sur, Aguascalientes, Chihuahua, Campeche, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Yucatán, Tabasco y Guanajuato.



Qué actividades se pueden realizar en el color anaranjado



-Dado que la actividad turística es uno de los grandes pilares que sostienen la economía muchas entidades del territorio nacional, la ocupación hotelera y en áreas comunes está permitida al 50% de aforo.





-En los restaurantes, cafeterías, peluquerías, estéticas y barberías podrán operar al el 50% de su capacidad.



-Los parques, plazas y espacios públicos están abiertos al público con la mitad de su aforo.



-Para realizar compras en mercados y supermercados solo se permitirá el ingreso de un integrante de la familia y no se debe rebasar el 75% de su capacidad total.



-Albercas, centros deportivos y centros de masaje operarán al 50% de su capacidad y a través de citas.



-Museos, teatros, cines, eventos culturales, centros comerciales y religiosos podrán reiniciar actividades con el 25% de aforo.



-Siguen suspendidos: eventos masivos, centros nocturnos y de deportes profesionales.

Por otra parte, los estados en color rojo son: la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos.



Qué actividades se pueden realizar durante el semáforo rojo



-La ocupación hotelera al 25% de aforo y sin áreas comunes.



-Restaurantes y cafeterías sólo servicio en habitación, a domicilio o para llevar.



-Peluquerías, estéticas y barberías podrán operar a domicilio, para lo cual deberán seguir las medidas establecidas en un protocolo sanitario.



-Los parques, plazas y espacios públicos están abiertos al 25% de su capacidad total.



-En cuanto a los mercados y supermercados está permitido que operen solo al 50% y permitirán el ingreso a un integrante por familia.



-Durante el semáforo rojo las albercas, centros deportivos y de spa deberán permanecer cerrados.



-Museos, teatros, cines, eventos culturales, centros comerciales, centros religiosos, eventos masivos, centros nocturnos y de deportes profesionales no podrán operar durante el estado máximo de alerta por coronavirus.



"Se trata de un proceso gradual, ponerlo en cuatro colores es simplemente para facilitar la visualización de las etapas de riesgo, pero obviamente no pasa de un minuto a otro de rojo al naranja y del naranja al amarillo. Es un proceso gradual, a lo largo de una semana hay cambios importantes en la ocurrencia epidémica y han sido muy prudentes los gobernadores en identificar los puntos intermedios de acuerdo a lo que está ocurriendo’, destacó López Gatell.



Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país ya ha transitado por la etapa más difícil de la epidemia por coronavirus.



’Quiero informarles acerca de cómo estamos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia. No es cantar victoria ni echar las campanas al vuelo, pero considero que ya pasó lo más difícil, lo más riesgoso’, dijo el mandatario en un video publicado en su cuenta de Twitter.



Desde el Palacio Nacional, la Secretaría de Salud (SSa) informó que hasta este domingo 14 de junio se han registrado 17,141 muertes y 146,837 casos positivos acumulados de coronavirus en México. Del total de contagios, 22,398 pertenecen al grupo de pacientes que han presentado síntomas en los últimos 14 días.