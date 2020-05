Estas son las apps que acercarán a mamá este 10 de mayo

Desde hace tiempo la llegada de zoom y otras apps de comunicación a distancia han resultado ser una excelente alternativa para que las empresas y familias en todo el mundo acorten distancias y ahorren tiempo. El software de todas ellas se encuentra disponible para diferentes dispositivos como tablets, móvil y escritorio, Ya no existe pretexto para no tener un vínculo de comunicación a distancia.



Debido a la contingencia que se vive a raíz del coronavirus en todo el mundo, las apps para realizar conferencias, clases, o lives de cualquier tipo han resurgido con más fuerza. Se han convertido en una excelente herramienta que te puede servir para tener juntas de trabajo, o simplemente hablar con un ser querido sin salir de casa.



A continuación te presentamos algunas de las apps más usadas en el mundo que te funcionarán para acercarte con las personas que necesites.



Zoom



Zoom es una de las apps más usadas en el terreno empresarial, pero que no quita la posibilidad de utilizarla para sumar a más de un participante a un meeting. Zoom es comúnmente utilizada en empresas, centros educativos, o incluso hospitales. Se ha convertido en la famosa herramienta de audio y video para tener conferences, clases, seminarios, entre otros; en los que puedes tener hasta 100 participantes y 10,000 asistentes, eso sí, depende del plan que tengas contratado.



Si optas por la versión gratuita te permitirá solo sesiones de 45 minutos, pero con el beneficio de que todas tus sesiones podrás grabarlas para verlas las veces que quieras. Te puedes registrar gratis con tu cuenta de Facebook, Google, o bien llenando un registro con tu nombre y mail.



Skype



Es uno de los primeros y más famosas herramientas para conectar a la distancia desde hace años. Comenzó con su versión para computadoras de escritorio, y después con la llegada del mundo móvil y las apps tuvo que mudarse para presentar también esa alternativa. Actualmente es una plataforma que puede funcionar desde dispositivos móviles y computadoras de escritorio. Basta con que tengas una cuenta en Microsoft, inicias sesión y listo. Contarás con tiempo ilimitado de sesiones de video y audio, meetings con más de una persona simultáneamente, además de otras bondades que la aplicación ofrece, como chats, creación de encuestas, llamadas por audio, conversaciones privadas, llamada a teléfonos fijos, entre otras.



FaceTime



Es una de las aplicaciones más famosas y utilizadas entre la comunidad de apple para realizar enlaces de audio y video. Recuerda que esta app solo se puede utilizar en dispositivos Ios, FaceTime lo puedes utilizar desde tu iPhone, iPad, o tu Mac.



Recuerda que esta app te da la oportunidad de conectarte con más de una persona a la vez, tener enlaces con amigos, familia, o personas del trabajo. La calidad del streaming dependerá mucho de tus datos móviles, o la conexión de internet Wi-Fi que tengas. Facetime funcionará con solo haber iniciado sesión con tu apple ID en el dispositivo que quieras usar. No hay límite de tiempo, tampoco costos adicionales para esta app que te acercará a lo que necesites. Para realizar una llamada individual o en grupo bastará con iniciar la app y buscar a la persona por su nombre o mail.



WhatsApp



Siendo una de las apps más famosas para mantenernos en contacto de manera instantánea, es reconocida también como una de las más prácticas para realizar enlaces en video, o llamadas de audio con el uso de datos móviles y Wi -Fi. Esta app la podrás utilizar para poder generar enlaces con cualquier persona con solo tenerla guardada en tu lista de contactos, y que los dos tengan evidentemente instalada la aplicación de WhatsApp. Está disponible para dispositivos con sistemas iOS y Android y también en versión de escritorio para WhatsApp Web.



Messenger



Forma parte de la familia de Facebook, Messenger es una app que puedes descargar para sistemas operativos iOS o Android, o bien utilizarla dentro de Facebook en una computadora de escritorio para generar enlaces en video o audio. Basta iniciar sesión en Facebook para que puedas utilizarla, el tiempo de conexión para una sesión de video o audio es ilimitada, y solo puedes tener una sesión con una persona al mismo tiempo.



