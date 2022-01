Viajé con Yadira en combi y metro para mostrar y reconocer su esfuerzo y el de miles de integrantes del personal médico. Me dio gusto ver que NADIE hace caso a AMLO en su locura de no usar cubrebocas. ¡Muchas gracias al personal médico que trabaja sin descanso por nosotros! pic.twitter.com/0LeUAugPqa

Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor. pic.twitter.com/QBSOYxnXOZ