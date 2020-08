Este don Irineo

Tierras de Michoacán conocieron las andanzas del general Irineo Rauda, pintoresco hombre de la Revolución. A él se debe la famosa frase que sintetizó en modo magistral el sentido de las luchas entre las diversas facciones revolucionarias: maderistas, zapatistas, carrancistas, villistas, orozquistas, obregonistas, delahuertistas, escobaristas y todas las demás. Dijo a ese propósito el general Irineo Rauda:



-Éramos los mesmos, nomás que andábanos devididos.



Don Irineo era gárrulo y decidor. Sus anécdotas podrían llenar un tomo y un lomo. Presumía de ser ’muy léido y escrebido’, pues gustaba de la lectura -eran sus ídolos Antonio Plaza y José María Vargas Vila-, y se afanaba en cubrir su rudeza de ranchero y soldado de cuartel con exquisiteces que encontraba en libros y que apuntaba trabajosamente en un cuaderno escolar para aprenderlas y aplicarlas luego en la conversación.



Por desgracia se le enredaban los conceptos, y entonces le salían de la boca graciosos despropósitos. En cierta ocasión se hablaba de hazañas de gula y se discutía quién entre los presentes había comido más de tal o de cual cosa.



-Pos una vez -se jactó el general Rauda- en Piedad de Cabadas me comí yo solo diez pesos de mampostería.



Quiso decir de repostería.



A una señora que le ofreció su casa para que viviera en ella durante algunos días le dijo don Irineo al despedirse:



-Le agradezco su honorabilidad.



Su hospitalidad es lo que quiso agradecer.



Presumía de culto y refinado este general Irineo Rauda, y exornaba su expresión con giros que a él le parecían muy elegantes. Al rendirle a un superior el parte del día le dijo pomposo y campanudo:



-Mi general: en este día que hoy fina no hubo ninguna novedad que altere vuestro semblante.



A un periodista que le preguntó si podría llegar por automóvil de un lugar a otro le contestó solemne:



-La verdá no sé, hijo. Como ha llovido mucho a lo mejor los caminos están abnegados y se ponen intransigentes.



En otra ocasión fue a la Ciudad de México a arreglar ciertos asuntos del escalafón. Al bajar del tren en la estación de Buenavista lo reconoció el reportero de un periódico, y lo quiso entrevistar.



-No se va a poder, muchacho -se negó categórico el general-. Vengo de inepto.



Quería decir que iba de incógnito.



Un día algún periodista zumbón le preguntó si le gustaría que le hicieran una estatua.



-Pos pa’ qué digo que no si sí -respondió don Irineo-.



-¿Ecuestre? -continuó la burleta el periodista-.



La pensó un poco el general y luego respondió-.



-No tan ecuestre. Nomás regular.



Los científicos fueron hombres sapientísimos, educados casi todos en Europa. Entre ellos había filósofos, escritores, poetas, historiadores, sociólogos… Sin embargo al final de cuentas fueron hombres del pueblo, como Irineo Rauda, los que dieron nuevo rumbo a la nación.