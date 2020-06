Este estado alemán ofrecerá pruebas de Covid-19 gratis a todos sus ciudadanos

Todos los residentes del estado federado alemán de Baviera podrán someterse a la prueba de Covid-19 si así lo desean, anunció el primer ministro del ’Land’, Markus Söder, quien espera que el resto de Alemania adopte pronto la misma medida.



A partir de este miércoles, todos los bávaros podrán realizar la prueba de forma gratuita, aunque no presenten síntomas y no hayan estado en contacto con una persona contagiada, según adelantó el político de la conservadora Unión Socialcristiana (CSU).



El gobierno del estado federado correrá con los gastos del test siempre y cuando no los cubra el seguro médico del interesado; quienes presenten síntomas obtendrán un resultado en menos de 24 horas, mientras que quienes no lo hagan deberán contar con una semana de espera como máximo.



Söder se defendió de las críticas indicando que el resto de ’Länder’ acabarían adoptando la estrategia de Baviera. ’Cuando hablamos de cerrar los colegios me atacaron, al final todos acabaron haciendo lo mismo’, aseguró.



La iniciativa del primer ministro bávaro había sido objeto de críticas por parte del titular de Sanidad del Gobierno federal, Jens Spahn, entre otros, quien advirtió de que, aunque ’hacer muchos test suena bien’, no funciona sin que haya un procedimiento sistemático.



’Crea una sensación de falsa seguridad, aumenta el riesgo de que se produzcan falsos positivos y supone una carga que reduce la capacidad de hacer test existente’, escribió Spahn en Twitter este lunes con respecto a la estrategia de Baviera.



Forbes