Este Gobierno de la República inepto y la pandemia del Covid-19 ha trastocado a la sociedad: Erika Rodríguez

San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 08 de mayo de 2021



REQUIERE LA SOCIEDAD LEGISLADORES QUE ALCEN LA VOZ: ERIKA RODRÍGUEZ



- Sostiene encuentro con afiliados a la Confederación Nacional Campesina (CNC).



- Indica que la pandemia del Covid-19 ha trastocado a la sociedad, pero también lo ha hecho un Gobierno de la República inepto.



’México no requiere de gente improvisada en la máxima tribuna del país, como tampoco en el Congreso de Hidalgo. Lo que sí, es de legisladores comprometidos y que alcen la voz en defensa de las grandes causas’, afirmó Erika Rodríguez Hernández.



La candidata a diputada por el octavo Distrito Local Electoral de la coalición Va por Hidalgo sostuvo en San Agustín Tlaxiaca un encuentro con trabajadoras y trabajadores afiliados a la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Ahí, convocó a dejar atrás divisiones, rencores y grillas baratas, para ponerse a trabajar y detener la destrucción que viene sufriendo México y que ha agravado las condiciones en que viven millones de familias.



La aspirante a representar a los municipios de Actopan, El Arenal, San Agustín Tlaxiaca, Atotonilco el Grande, Mineral del Chico y San Agustín Metzquititlán en el Congreso de Hidalgo; advirtió que el campo no es cualquier cosa y no se puede detener.



"Acabemos con la ineptitud, la deshonestidad, la traición y la mentira de un gobierno que da la espalda a millones de mexicanos. El cambio real es el que lleva a cabo una sociedad que se une, organiza y participa", destacó.



Señaló lo que no va en beneficio directo de la familia, en nada le sirve al país. Erika Rodríguez llamó a "fortalecer nuestra alianza para que, juntos, trabajemos e incrementemos la producción agropecuaria, forestal, pesquera, artesanal, minera, turística y de cualquier otra modalidad productiva que pueda desarrollarse en el ámbito rural para generar empleos y bienestar de nuestras familias".



La abanderada de Va por Hidalgo, coalición que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social Hidalgo (PESH), mencionó que los problemas con los alimentos, con el campo y con el agua no son hoy cualquier cosa.



"México nos pide que alcemos la voz, que hagamos una revolución votando el seis de junio. Dejemos de ser políticos de café, hagamos acuerdos y encabecemos causas para detener la destrucción de México", indicó.



"Hoy --dijo--, tenemos que dignificar la forma de hacer política. Tenemos que cambiar porque nuestra familia y el campo esperan una respuesta. De ese tamaño es el reto".



Mencionó que la pandemia del Covid-19 ha trastocado a la sociedad, pero también lo ha hecho un Gobierno de la República inepto. “La sociedad está agraviada y avergonzada porque esa administración no está a la altura de México”.



Censuró que en lugares donde no abunda el agua, como es el caso de buena parte del territorio hidalguense, a través del programa federal "Sembrando Vida" planten árboles de aguacate que requieren mucho riego.



De ahí que reiterara su petición de no permitir que "gente perversa venga a arrebatar el presente a nuestras familias y el futuro a nuestros hijos".



En su oportunidad, Francisco Rodríguez Vargas, dirigente en funciones de la CNC, destacó la campaña profunda que lleva a cabo Erika Rodríguez, candidata a diputada por el octavo Distrito Local Electoral.



Recordó que la gente del campo son mujeres y hombres leales a las instituciones, ya que son producto de la Revolución Mexicana. "Gente que dejó a sus familias para defender la democracia, la justicia y la igualdad y de la que nació el ejido".



"Nos han olvidado, nos han marginado. Todos sufrimos el abandono que ha venido padeciendo el campo. El interés legítimo por defender a nuestras familias debemos demostrarlo en las urnas", externó González Vargas.