Este jueves habrá recuento en la planta Holcin, de Hermosillo, Sonora en donde chocaran la CTM y Napoleón Gómez Urrutia

CIUDAD DE MEXICO .- Un nuevo episodio del pleito sindical entre la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, de Napoleón Gómez Urrutia se registrará este jueves 27, en Hermosillo, Sonora al efectuarse el recuento en la planta cementera Holcin, y el día 9 de septiembre se efectuará un recuento más en la mina de Cosalá, Sinaloa.



El mismo senador por Morena pub lico en redes sociales que ’Mañana es un día importante para los compañeros de la planta Holcim. El recuento para obtener la titularidad del contrato colectivo en la planta estará vigilado no sólo por autoridades laborales sino por sindicatos internacionales’.



Gómez Urrutia, senador de Morena y líder del Sindicato Minero, va por la titularidad del contrato de una planta de Holcim en Hermosillo, Sonora, que aún tiene una sección de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), representado por Javier Villareal.



La disputa del contrato de la planta cementera, una de las 7 con las que cuenta la empresa suiza en México, se llevará mañana mediante un recuento y en rueda de prensa, Gómez Urrutia explicó que los trabajadores de Holcim decidieron desafiliarse de la CTM y adherirse a una sección del Sindicato Minero.



"Nosotros confiamos en que los trabajadores así como voluntariamente decidieron afiliarse a nuestro sindicato, vamos a resultar ganadores en este recuento y pasarán a formar parte a una nueva sección dentro del Sindicato Minero. Si cometen fraudes la empresa o la CTM, si cometen abusos contra los trabajadores hay observadores internacionales", advirtió.



Gómez Urrutia destacó que Valter Sánches, secretario general de Industriall Global Union, agrupación sindical con 55 millones de trabajadores a nivel mundial, envió una carta a Feliciano González, directivo de Lafarge Holcim, para que se garantice la neutralidad durante las elecciones y haya condiciones necesarias para que trabajadores emitan su voto libre, directo y secreto.



En el texto refiere que desde 2017 Holcim despidió 12 trabajadores por exigir elecciones libres y mejores condiciones de trabajo, en especial para los de planta que no están cubiertos por el contrato sindical.



"Hemos solicitado al gobierno de México que a través de las juntas de Conciliación y Arbitraje garanticen las condiciones necesarias para que las y los trabajadores puedan emitir su voto personal, libre, directo y secreto", afirmó Sánches.



Dijo que Thomas Conway, presidente internacional de United Steelworkers, también le reiteró su apoyo vía una misiva.



"La USW hace un llamado a la gerencia de LafargeHolcim y a los gobiernos de México y Sonora a garantizar el derecho de los trabajadores al voto personal, libre, directo y secreto, sin amenazas, intimidación o represalias por parte de la empresa o de la CTM, como lo exige la nueva ley laboral de México y el TMEC.



Gómez Urrutia dijo que con la entrada en vigor del TMEC, el país está expuesto a la observación internacional pero también México puede interponer denuncias en caso de que se violen los derechos de trabajadores mexicanos.



"Así como ellos tienen derecho a venir y a través de paneles presentar quejas o denuncias, nosotros también tenemos ese derecho si a connacionales se les violan sus derechos", subrayó…



DESIGNA EL H. CONSEJO TECNIOCO DEL IMSS SIETE NUEVOS DIRECTORES DE UNIDADES MEDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD



El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, encabezó este día la sesión ordinaria del Consejo Técnico en la ciudad de Morelia, Michoacán, en donde se trataron diversos temas para fortalecer la atención a la derechohabiencia.



En el marco de esta reunión con representantes de los sectores obrero, patronal y de gobierno, el titular del IMSS dio nombramiento a siete directores de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), de los cuales tres son mujeres y cuatro hombres.



Tomaron protesta a sus cargos las siguientes doctoras y doctores:



En el Hospital de Pediatría ’Dr. Silvestre Frenk Freund’, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, la doctora Rocío Cárdenas Navarrete, quien es médico cirujano por la UNAM, con Especialidad en Pediatría Médica y posgrado en Formación en Docencia, Investigación y Administración. Desde febrero de este año se desempeña como encargada de esta unidad hospitalaria.



En el Hospital de Gineco Pediatría No. 48, del Centro Médico Nacional del Bajío, en León, Guanajuato, fue designado el doctor José Luis Felipe Luna Anguiano, con formación como Médico Cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Desde julio de este año se desempeña como encargado del despacho de esa UMAE.



Por otra parte, en el Hospital de Gineco Obstetricia, del Centro Médico Nacional de Occidente ’Lic. Ignacio García Téllez’, en Guadalajara, Jalisco, la doctora María Guadalupe Soto Castañeda, Médico Cirujano y Partera por la Universidad de Guadalajara. Desde febrero de 2020 funge como encargada de despacho.



Para el Hospital de Gineco Obstetricia No. 23 ’Dr. Ignacio Morones Prieto’, en Monterrey, Nuevo León, se nombró a la doctora Norma Cisneros García, Médico Cirujano y Partera por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con Especialidad en Pediatría Médica. Actualmente es jefa de División de Neonatología de esta UMAE.



El Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21, en Monterrey, Nuevo León, será dirigido por el doctor Adrián García Hernández, quien es Médico Cirujano Partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con posgrado de Especialidad de Traumatología y Ortopedia. Desde julio de 2019 se desempeña como encargado de la Dirección de la UMAE.



Al frente del Hospital de Especialidades ’Dr. Antonio Fraga Mouret’, del Centro Médico Nacional ‘La Raza’, estará el doctor José Arturo Velázquez García, quien es Médico Cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Desde octubre de 2019 se desempeña como encargado del despacho de la Dirección de ese hospital.



En el Hospital de Oncología, del Centro Médico Nacional Siglo XXI, se designó al doctor Rafael Medrano Guzmán, con formación como Médico Cirujano por la UNAM. Actualmente se desempeña como jefe de Departamento Clínico de Sarcomas y Tubo Digestivo Alto, en este mismo hospital.



Estuvieron presentes en la sesión del Consejo Técnico el secretario general del IMSS, Javier Guerrero García; el director de Prestaciones Médicas, Víctor Hugo Borja Aburto; el coordinador de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, Efraín Arizmendi Uribe, y los consejeros del sector patronal Ricardo David García Portilla y Jorge Dávila Girón.



De manera virtual por videoconferencia, como parte del sector gobierno, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde; por el sector patronal Salomón Presburger Slovik, José Manuel López Campos y Manuel Reguera Rodríguez; además de José Luis Carazo Preciado, Rodolfo González Guzmán, Constantino Romero González y José Noé Mario Moreno Carbajal, del sector obrero….



