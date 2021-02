Este lunes 15 febrero en 58 escuelas de 3 alcaldías en la CdMx dará inicio vacunación anticovid en adultos mayores

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

DOMINGO, 14, FEBRERO, 2021, 17 hrs.

SECRATARIA DE GOBERNACION

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO







Este lunes 15 de febrero en la Ciudad de México inicia la vacunación contra COVID-19 de adultos mayores en 58 escuelas de las alcaldías Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras que serán utilizadas como módulos. También 12 unidades de salud y brigadas móviles.



La aplicación de las dosis de AstraZeneca, las cuales llegaron este domingo procedentes de la India, tendrá un horario de 9:00 a 20:00 horas y se contará con 79 mil 550 mil dosis para adultos mayores de las tres alcaldías mencionadas.



En la capital del país la distribución de los módulos será de la siguiente manera: 33 unidades en Magdalena Contreras, 23 en Cuajimalpa y 14 en Milpa Alta, dando un total de 70 módulos y en cada uno de estos se aplicarán 500 dosis diarias.

El calendario queda de la siguiente manera:



• Lunes 15 de febrero: de la A a la G

• Martes 16 de febrero: de la H a la P

• Miércoles 17 de febrero: de la Q a la Z y sin apellido paterno

• Jueves 18 y viernes 19 de febrero: rezagos y faltantes.

•

Los adultos mayores que ya se registraron previamente en el sitio mivacuna.salud.gob.mx recibirán un mensaje de texto desde el número 51515 para informales el día y lugar que les toca acudir a los módulos, recibirán un mensaje de texto vía celular.

Por su parte, el gobierno capitalino implementó el sitio ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.el cual tendrá fines informativos y donde se darán a conocer a detalle información sobre el proceso de las citas y la ubicación de los módulos disponibles.



El día en que la población acuda a inmunizarse, deberá llevar una credencial para constatar que tienen 60 años cumplidos o más, así como comprobante de domicilio. También se recomienda llevar cartilla de vacunación, pero de no tenerla disponible se entregará un comprobante de vacunación.



Las fichas de atención serán entregadas conforme se vaya llegando y en caso de existir una demanda mayor a la esperada, los habitantes podrán ser atendidos el día siguiente.



Quienes no tengan acceso a internet o tengan cualquier otro tipo de dificultad para saber qué día y lugar les corresponde, podrán llamar al Locatel, donde se les solicitará datos personales para acceder a la página de Mi Vacuna y poder obtener el lugar y fecha de atención.



Las personas que no cuenten con la documentación requerida recibirán apoyo de Los Servidores de la Nación.



Victor Hugo Borja, coordinador del programa de vacunación de la capital, recalcó que el horario será abierto.



Ante el temor de algunas personas por considerar que la vacuna podría traer efectos secundarios, las autoridades sanitarias resaltaron que se trata de una vacuna segura y están preparados para atender a las personas que presenten alguna sintomatología, incluyendo un periodo de observación de 30 minutos.



"Hay capacidad para atender las reacciones adversas. En las unidades vacunadoras habrá medicamentos, médicos y ambulancias disponibles para esto’. El funcionario pidió a la ciudadanía tener confianza, ’las vacunas que se están aplicando son seguras y al aplicárnoslas nos protegemos y protegemos a quienes queremos’, dijo Borja, quien además precisó que las reacciones adversas se presentan en un caso entre un millón.



Por su parte, la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, recomendó que las personas acudan ya desayunadas y con sus medicamentos, en caso de tomar alguno.



’Las personas deben saber que van a tardar cerca de dos horas en el centro de vacunación, porque van a llegar, van a ser atendidos y después en el proceso de vacunación serán como 10 minutos y después van a estar media hora en observación por un médico responsable para observar si es que hay alguno de estos efectos", dijo.



No se podrá aplicar la vacuna a quienes tengan síntomas de COVID, en este caso la inmunización se llevará a cabo al haberse cumplido 10 días de recuperación.



La mañana de este domingo llegaron a México 870,000 dosis de AstraZeneca de las dos millones de dosis adquiridas con el Instituto Serum, siendo el lote más grande recibido hasta el momento.

En las próximas semanas se recibirán más dosis para terminar de vacunar al millón 600 mil adultos mayores que se calcula hay en la capital.



Pese a vacunación, vital no bajar la guardia, Sheinbaum Pardo resaltó que aunque es un gran avance el hecho de iniciar con la vacunación, continúa siendo de vital importancia no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias ya conocidas.



’Tenemos que seguirnos cuidando, inclusive las personas que va a recibir su primera dosis de vacunación tienen que seguirse cuidando hasta que no reciban su segunda dosis y una vez que reciban la segunda dosis todavía tienen que pasar alrededor de 15 días para poder tener el mayor porcentaje de inmunidad que provee la vacuna’, recalcó.