Este lunes reportan 5 casos en Guerrero del Covid-19

Estamos en el umbral de un problema de salud que amenaza ser muy grave si no se atiende con las mayores precauciones y un manejo estricto de las acciones públicas, pero aunque se actúe con la mayor responsabilidad, se trata de un problema desconocido, un virus que no estaba en el conocimiento de la medicina actual, por lo que es impredecible la forma en que habrá de comportarse, ya que en meses suma cientos de miles de infectados en todo el mundo.

En Guerrero se actuó con toda la premura necesaria y se dictaron las medidas necesarias para evitar que se diera una propagación acelerada de los contagios, lo que hasta ahora se ha logrado y se comprueba con el hecho de que sólo hay 5 casos confirmados, con 11 en estudio y otros 17 que fueron desechados.

Así como antes Héctor Astudillo hizo el trabajo en la Coordinación por la Seguridad Pública, que ha dejado muy buenos resultados, ahora, el trabajo se hace con el sector Salud del gobierno estatal, directivos de hospitales y los jefes jurisdiccionales de Salud, con quienes se evalúa la situación y se analizan las medidas más apropiadas en el estado y en especial en las ciudades o municipios donde se radica hasta ahora el problema como Acapulco y Chilpancingo.

De los casos confirmados se tenían 3 en Acapulco y uno en Chilpancingo y ahora se sumó el quinto, del que no se dieron los detalles, para evitar que vaya la gente a buscarlos y los incomode y hasta lo presionen, dijo el mandatario.

Se difundió el número telefónico 800 772 5834 donde se informa y se proporciona orientación a la gente que conozca de algún caso o tenga la inquietud de conocer más.

TAMBIÉN SE INFORMÓ QUE EN EL PAÍS se tenían hasta ayer 316 casos confirmados, 793 casos sospechosos y 2 defunciones.

En esa situación se advierte que el problema no se ha salido de control como ocurre en varias naciones, especialmente las europeas, como Italia y España y ya en la actualidad en Estados Unidos.

DAN QUINTO LUGAR A ASTUDILLO POR EL BUEN MANEJO DE LA CRISIS MÉDICA ACTUAL. —Ahora, de todo se hacen encuestas y en este caso la empresa Massive Caller consultó a la gente en los estados donde hay algunos problemas sobre la forma en que han actuado los gobernadores y el guerrerense Héctor Astudillo quedó ubicado en el quinto lugar por las respuestas de la gente del estado que fue entrevistada vía telefónica.

HAF recibió un 69.7 por ciento de aceptación por el trabajo realizado hasta ahora, sólo por debajo de los gobernadores de Yucatán, Sonora, Jalisco y Tamaulipas.

Esto demuestra que la mayor parte de la gente del estado aprueba y califica positivamente la labor que ha desarrollado HAF ante la actual contingencia, porque se le ha visto muy activo y preocupado para que se tomen las medidas preventivas y correctivas necesarias a fin de que la pandemia no se extienda sin control en el estado.

Astudillo ha podido mantener una calificación bastante alta por su desempeño en general al frente el gobierno estatal, no obstante que la aceptación de los gobernantes baja sensiblemente en los dos últimos años de su gestión, lo que no ha sucedido en este caso.

Esto se debe, señalan los analistas, a que HAF ha mantenido un nivel muy alto de actividades en el estado, en todos los sectores de su administración y no ha parado para nada su desempeño, lo que permite que aparezca como el gobernante más activo en el estado en casi toda su historia.

Hay que esperar que esta epidemia en Guerrero alcance sus niveles finales, porque es tan peligrosa que puede en un momento dado brotar por muchos lugares y causar un daño importante a la sociedad estatal.

Hasta ahora se mantiene un control efectivo, con las medidas preventivas necesarias y eso, seguramente se mantendrá invariable, para evitar que el Covid-19 se convierta en un problema grave para los guerrerenses y para sus actividades económicas, especialmente el turismo, que obligadamente ha sufrido una baja enorme, que se entiende por las medidas que se dictan en todas partes.

EXISTEN 350 MIL PERSONAS CONTAGIADAS EN EL MUNDO EN 167 PAÍSES Y REPORTAN MÁS DE 15 MIL MUERTES. —A nivel internacional, el problema se advierte mucho más complicado, ya que hasta el inicio de la tarde del lunes se tenían 350 mil contagios ubicados en 167 países, por lo que no hay prácticamente continente o grupos de naciones que estén fuera del amenazador panorama del Covid-19.

Ya se cuentan más de 15 mil fallecimientos, ante 96 mil que lograron recuperarse.

El país más afectado es China, con más de 81 mil casos y le sigue Italia, y ya en estos momentos Estados Unidos se ubicó en el tercer lugar, con 35 mil casos y 458 muertes, seguido por España, que registra 33 mil casos.

Italia reporta 59 mil contagiados, con un total, hasta ahora, de 5 mil 400 muertos.

A Estados Unidos le sigue Canadá, en esta parte del mundo, con 1,469 casos y 20 muertes.

México tiene 316 contagiados y sólo 2 muertes.

Lo delicado en el caso de México es que hay 3 bebés contagiados en Yucatán, Jalisco y la Ciudad de México.

En estos momentos lo que urge es mantener la calma y cumplir con detalle las medidas preventivas planteadas, para evitar que lleguen más contagios a las familias mexicanas y las guerrerenses.



