Este lunes se aplican medidas por Covid en Zihuatanejo

ZIHUATANEJO, Gro., 8 de noviembre de 2020.- A partir de este lunes se aplicarán las nuevas medidas para disminuir contagios por Covid 19, entre las que destacan la restricción a la circulación vehicular y el cierre de gimnasios.



En entrevista luego de dar a conocer los detalles por el Buen Fin, el alcalde Jorge Sánchez Allec dijo que se necesitan más medidas de las que ya se tenían para salvar las vacaciones de fin año, temporada en la que más turistas llegan a Guerrero.



Por ello, la movilidad vehicular se va a restringir de las 12:00 a las 18:00 horas y únicamente podrán circular aquellas personas que requieran visitar al médico, farmacias o que deban trasladarse por alguna emergencia. En cuanto a las sanciones para quienes no cumplan con esta disposición, la información, dijo, se dará a conocer hoy en Periódico Oficial de Guerrero.



Bares y restaurantes cerrarán a las 23:00 horas; la venta de alcohol en las tiendas se terminará a las 20:00 horas y los gimnasios tendrán que cerrar sus puertas nuevamente. Precisó que estas nuevas medidas por el gobierno del estado estará vigentes por los próximos 15 días para que Guerrero no regrese al semáforo epidemiológico rojo, en plena temporada vacacional.



Aseguró que en esta ocasión no habrá un mayor impacto en el tema comercial porque casi todas las nuevas medidas se aplicarán durante las noches.

Fuente: Quadratín